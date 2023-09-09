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社會 社會焦點 保障人權

曾選里長！經營管理講師酒駕撞網紅　不是第一次！啤酒喝茫全忘了

記者邱中岳／台北報導

北市士林區劍潭站附近，在8日晚上發生網紅「重讀」陳昱中遭人追撞倒地，整台機車還黏在肇事汽車車頭推行，警方事後在文林路逮捕肇事男子，他站在路邊完全不能說明狀況，且身上散發濃厚酒味，當下酒測值竟然高達1.09，且男子酒駕也不只一次，還曾經參選過里長失利。

▲▼網紅「重讀」遭酒駕男撞上，全身多處受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲網紅「重讀」遭酒駕男撞上，全身多處受傷送醫。（圖／民眾提供）

警方調查，31歲的網紅「重讀」陳昱中，在8日晚上騎車行經北市士林區捷運劍潭站附近，卻被1台自小客車追撞，整個人倒地翻滾，機車還黏在肇事車頭上，車頭還不斷冒出白煙，最後警員接獲報案，53歲的張姓肇事嫌犯在基河路被熱心民眾發現，前往將人帶回派出所，酒測值竟然高達1.09。

▲▼網紅「重讀」被追撞，肇事者呆站路邊恍神，遭路人發現後報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲網紅「重讀」被追撞，開車沿路逃逸，車頭還冒出白煙，遭路人發現後報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，張姓男子在返回派出所後完全沒有自主能力，在派出所睡了一夜之後才稍微清醒，警方通知張男妻子，妻子僅表示「知道了」，口氣相當無奈、生氣，至今都還沒有前往派出所陪同丈夫，張男9日上午精神狀況好了之後，由警方立刻製作筆錄。


▲▼網紅「重讀」遭酒駕男撞上，全身多處受傷送醫。（圖／民眾提供）

 ▲網紅「重讀」遭酒駕男撞上，全身多處受傷送醫。（圖／民眾提供）

張姓男子平時與妻子住在新北市汐止區，原本從事皮革貿易方面工作，但是半退休後轉成立顧問公司，平時主要四處演講，專門講授「公司經營管理」，也被發現曾經在2023年3月就有酒駕紀錄，全案也由警方朝公共危險、傷害等罪嫌偵辦。

▲▼網紅「重讀」被追撞，肇事者呆站路邊恍神，遭路人發現後報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲肇事男子平時半退休狀態，成立顧問公司傳授「公司經營管理」。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子除了四處演講之外，還曾經想要為鄉里服務，在2022年投入新北市汐止區的里長選戰，當時獲得6百多名里民支持，在9日也向警方坦承，8日晚上與朋友餐敘，席間多了幾杯啤酒，後來意識模糊也不清楚喝多少，更撇清不知為何酒駕。

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