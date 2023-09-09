酒駕男撞飛網紅！車頭卡重機「6輪齊奔」趴趴走　正面神奇畫面曝

記者邱中岳、劉人豪／台北報導



網紅「重讀」陳昱中昨（8）日晚間10時許，騎重機行經台北市士林區劍潭捷運站附近時，遭酒駕男撞飛，身上多處擦挫傷送醫治療，整台重機還黏在肇事休旅車車頭，而當時推行重機的正面「6輪齊奔」畫面也曝光。





▲酒駕男車頭推重機的正面畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

影片中可看到，休旅車從畫面上方出現後直直向前開，而車頭還卡進重機變成「6輪齊奔」的奇特景象，一路上還不斷冒出白煙，最後駕駛在中山北路上下車離開。

▲網紅「重讀」在IG上發文說「我差點沒命…沒開玩笑」。（圖／民眾提供）

警方調查，31歲的網紅「重讀」陳昱中，在8日晚上騎車行經北市士林區捷運劍潭站附近，被1台休旅車追撞，整個人倒地翻滾，機車還黏在肇事車頭上，車頭還不斷冒出白煙，最後警員接獲報案，53歲的張姓肇事嫌犯在基河路被熱心民眾發現，前往將人帶回派出所，酒測值竟然高達1.09。

▲網紅「重讀」遭酒駕男撞上，全身多處受傷送醫。（圖／民眾提供）

據了解，張男原本從事皮革貿易方面工作，但是半退休後轉成立顧問公司，平時主要四處演講，專門講授「公司經營管理」，他也向警方坦承，8日晚上與朋友餐敘，席間多了幾杯啤酒，後來意識模糊也不清楚喝多少，更撇清不知為何酒駕，警方偵訊後將全案依公共危險、傷害等罪嫌移送。

▲肇事者呆站路邊恍神，遭路人發現後報警。（圖／記者邱中岳翻攝）