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大陸 大陸焦點 特派現場

「直播一哥」道歉止血來不及！一排留言全罵他　靠粉絲1年狂賺78億

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名美妝博主李佳琦近日在直播間，推銷一款79元（人民幣，下同）的眉筆時，狂噴一名留言說「越來越貴了」的網友，引爆陸網怒火。李佳琦當時回嗆，「哪裡貴了？這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說，國貨品牌很難的……，哪裡貴了？」隨後，他又說，「有的時候找找自己原因，這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」

▲▼李佳琦為直播間不當言論致歉。（圖／翻攝自影片）

▲李佳琦為直播間不當言論致歉。（圖／翻攝自影片）

綜合陸媒報導，李佳琦的這番話被認為是對消費者的不尊重和嘲諷，也引發了對他個人收入的關注。據悉，李佳琦是大陸最紅的直播帶貨主播之一，曾創下30秒塗口紅最多人數的金氏世界紀錄。

他的直播間人氣爆棚，銷售額也驚人。有媒體估算，他一年的淨收入高達18.553億元人民幣（約新台幣78.05億元），超過了2123家上市公司的淨利潤。

9月11日凌晨，李佳琦在微博上就此事發表了道歉聲明。他表示自己在直播間說了些不恰當、讓大家不舒服的話，並向評論裡的那位女生道歉。他還說，「我本就是一個彩妝櫃台銷售員，深知大家的工作都是辛苦和不容易的。我說的話辜負了你們的期望，真的很抱歉。」

李佳琦發文道歉後，留言區依舊大翻車，網友們紛紛吐槽他紅了飄了，高讚留言幾乎都是在吐槽他，「掙著普通人的錢，到頭來嘲諷普通人貧窮。」李佳琦微博粉絲2981.5萬，比出事前少了62萬，並且還在不斷掉粉。

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