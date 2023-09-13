iPhone 15換Type-C！蘋果推「1小物」　鄉民噓爆：盤到不忍苛責

▲蘋果推出全新iPhone15系列。（圖／翻攝自蘋果官網）



記者朱祖儀／綜合報導

蘋果推出全新iPhone 15系列，全面改採用USB-C，AirPods Pro 2也跟上腳步，但許多果粉家中仍有舊的Lightning線，為了讓以前的設備能繼續使用，蘋果也特別出了新的轉接器。不過售價曝光，一條要價990元，讓不少人都傻眼，直呼「不如重新買過！」

蘋果秋季發表會在台灣時間13日凌晨1時登場，其中最受到矚目的就是iPhone 15系列，這次新機捨棄Lightning，全面改用更通用的USB-C，最低入手價2萬9900元起。由於先前蘋果的商品都是使用Lightning，這次才更改為USB-C，因此為了能讓先前的設備繼續使用，蘋果也推出「USB-C對Lightning轉接器」，一個要價990元。

▲USB-C對Lightning 轉接器一個要價990元。（圖／翻攝自蘋果官網）



但不少人看到價格都不買單，還有網友在PTT發文酸說，蘋果這次全數改為USB-C，「跟上次iPad第10代上USB-C一樣，蘋果又出奇奇怪怪的轉接器了，環保！」

眾人附和道，「這價格我還是再買一條線好了」、「990元？盤子也不是這樣當的吧」、「市面上不是一堆這種轉接頭嗎？一個大概30台幣」、「點進來之前以為是590元，我真的太低估Apple了」、「笑死，確實再買一條線都比這便宜，感謝環保的蘋果又出了智商商品」、「笑死，USB-C線隨便都買得到，也不用上千元，誰要這條」、「是不是多打個0啊，盤到不忍苛責」、「Apple擦拭布表示：有想過我的感受嗎」、「等夜市出100塊的就好」。

不過也有人幫忙緩頰道，「對有些帶線的舊設備算神器吧？」「出這個東西蠻合理的，但價格真的是驚呆了」、「仔細比了一下，蘋果官方這個轉接器可以用來充電+傳資料+耳機，市面上其他5塊美金以內的轉接器好像只能充電，手上還有好幾條有線的Lightning耳機，應該會需要，只是也太貴…」。