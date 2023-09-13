Apple Watch 9變大了！超美「粉紅新色」登場　鄉民驚：快比手腕粗

▲Apple Watch 9正式登場。（圖／蘋果官網）

記者閔文昱／綜合報導

蘋果秋季發表會台灣時間13日凌晨1點登場，推出全新iPhone 15系列，以及 Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2等新品，其中Apple Watch Series 9推出粉紅色、藍色和金色等新配色，售價399美元（約新台幣1萬2300元）起。畫面一曝光，有網友也驚呼「是我幻覺嗎？Apple Watch 怎麼變大了？」

根據蘋果發表會內容，此次Apple Watch Series 9鋁金屬錶殼有粉紅色、金色、銀色、石墨色和紅色，不銹鋼錶殼則有金色、銀色、石墨色，規格方面則是搭載S9晶片，內鍵56億個電晶體，GPU提升30%，可帶來更流暢運動動畫，另外還可以透過食指與拇指相互點按來接、掛電話，售價 399 美元起，今天就可以預購，9 月22日正式開賣。

畫面曝光後，馬上也引發熱烈討論，有鄉民就發現，Apple Watch似乎是變得更大了，「誇張欸，是準備比本肥的手腕粗喔」，其他網友則留言「未來就機器手臂啦～」、「快比MINI大了」、「可以變美隊盾牌4」、「可以擋子彈了嗎？」