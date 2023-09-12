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星宇「12／16開航舊金山」今起開賣！每周三班、明年3月再增班

▲▼星宇航空宣布12月16日正式插旗北美第二個航點-舊金山。（圖／星宇航空）

▲星宇航空宣布12月16日正式插旗北美第二個航點-舊金山。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空宣布12月16日正式插旗北美第二個航點-舊金山，開航初期一周三班，並將於明年3月底起增班為每日飛航，自今（12）日起開放訂位。

星宇航空表示，舊金山航線將由A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位。

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為歡慶盛大開航，星宇航空與視聽界翹楚Sony合作，自首航日至12月31日，凡搭乘星宇航空台北飛往舊金山的頭等艙旅客，即可獲得頭等艙同型號Sony WH-1000XM5耳罩式無線藍牙降噪耳機。

▲▼星宇航空宣布12月16日正式插旗北美第二個航點-舊金山。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空開航舊金山，每周三航班，由A350執飛，全艙等共306個座位。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空宣布12月16日正式插旗北美第二個航點-舊金山。（圖／星宇航空）

星宇航空目前飛航洛杉磯、河內、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、新加坡、馬尼拉、宿霧、克拉克等航點，共 19個城市，並於12月1日開航日本名古屋。12月16日舊金山航線開航後，將提供往返北美及亞洲各大城市的旅客有更舒適的選擇。

星宇航空機隊目前有13架A321neo、4架 A330neo 及3架 A350-900，預計今年10月將再交付第四架A350-900，使機隊總數達到21架航機。

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