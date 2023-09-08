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火力全開！星宇航空10／29起日本航線大幅增班　名古屋12月開航

▲▼星宇航空10月29日起實施冬季班表，東京、熊本等航線增班，大阪、札幌放大機型。（圖／星宇）

▲星宇航空10月29日起實施冬季班表，東京、熊本等航線增班，大阪、札幌放大機型。（圖／星宇）

記者李姿慧／台北報導

瞄準赴日旅遊暢旺，星宇航空宣布，冬季班表自10月29日起實施， 東京航線從每日2班增為每日3班，大阪及札幌航線放大機型，熊本航線每周5班增為每周7班，名古屋航線12月1日起開航。

搶攻日本旅遊市場，星宇航空火力全開，星宇今(8日)宣布，自10月29日起實施冬季班表，東京航線新增JX804、JX805航班，由每日2班增為每日3班；大阪航線每日2班，第二班JX822、JX823由A321neo放大機型以A350-900執飛；札幌航線也由A321neo放大機型以A330neo執飛。

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此外，熊本航線由每周5班增為每周7班，名古屋航線也將於12月1日起開航每日飛航。

星宇航空表示，台灣今(2023)年1至7月往返東京成田機場的旅客數突破152萬人次，東京為國人最愛的旅遊城市之一，看好東京成田航線市場強勁需求，冬季班表將從每日2班增為每日3班，新增下午時段班機JX804、JX805，以A330neo及A321neo輪替執飛，大幅增加旅客在東京的停留時間。

另關西大阪在國人赴日旅遊名單中，也長期名列前茅，腹地涵蓋大阪、京都、神戶地區，且旅遊元素豐富多元，受各年齡層旅客的青睞。星宇航空表示，目前大阪航線每日2班，由A330neo及A321neo執飛，冬季班表將大阪每日第2班JX822、JX823調整由A350-900執飛，往來大阪旅客有機會體驗升級版商務艙及豪華經濟艙。另自12月1日起，札幌航線機型也將由A321neo放大為A330neo。

星宇航空目前日本航點包括東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、仙台、熊本等城市，星宇航空表示，12月1日開航名古屋後，星宇航空日本航點將達到8個。

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