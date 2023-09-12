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德少女申訴霸凌慘遭刺死　2施暴女同學「未滿14歲免罰」

▲▼德國12歲女學生路易瑟（Luise）3月12日被發現陳屍樹林，調查證實她是遭到2名分別為13歲與14歲的霸凌者持刀殺害。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國12歲女學生路易瑟（Luise）3月被發現陳屍樹林，2名未滿14歲的霸凌者因年齡關係不需負刑事責任。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社柏林11日綜合外電報導

德國今年3月驚傳一起12歲少女因將自己遭霸凌告訴老師後，遭2名施暴女同學用刀殺死的案件。德國檢方今天以2名被告少女未達14歲的刑事訴究年齡為由結案。

倫敦標準晚報（Evening Standard）此前報導，死者是名叫路易瑟（Luise）的12歲少女，今年3月12日時被發現身中多刀陳屍德國西部城鎮弗羅伊登貝格（Freudenberg）附近一處樹林，當時案件震驚德國。

案發後2名年齡分別為12歲與13歲的少女因涉嫌殺害路易瑟而被交付兒少機構保護管束，2人坦承殺人。據當時德國媒體報導，路易瑟因向學校老師吐露遭2女霸凌好幾個月，2名少女得知後憤而對被害人報復。

警方當時表示，路易瑟身上有多處刀傷，最終因失血過多而死。

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法新社報導，路易瑟今年3月離開位於北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）弗羅伊登貝格（Freudenberg）附近的朋友家後下落不明。隔天她被發現陳屍在離家不遠的樹林裡，身上有多處刀傷。

兩名認識路易斯的12歲和13歲女孩事後坦承殺人。

檢方今天表示，由於2名被告均未達刑事責任年齡，此案已告偵結。根據德國刑法，未滿14歲之人行為，不罰。

調查人員表示，沒有跡象表明有第三方參與這起案件。

案發後2名涉案女童被安置在兒少機構，現則安置在矯治機構並在裡面上學。

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