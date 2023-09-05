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港迎新營性侵案連環爆　學姊被強吻摸下體...洗澡強拉浴簾看光光

▲香港教育大學兩名女學生在迎新營期間遭到性侵。（圖／翻攝香港教育大學官網）

▲香港教育大學兩名女學生在迎新營期間遭到性侵。（圖／翻攝香港教育大學官網）

文／香港01

繼港大迎新營Ocamp爆疑非禮案後，再有涉及大學生的風化案，受害人都是香港教育大學的女學生，為兩名迎新營「組媽（帶隊學姊，下同）」。其中一宗指控屬強姦案，事主朋友在網上撰文，指其朋友為7月一個迎新營組媽，在活動地點被一名男組員強吻和強姦，事後已報警。

另一宗則由當事人在網上公開，她是另一迎新營組媽，她指在營舍內洗澡前，已告知同組組員浴室鎖壞了，着他們不要內進，惟仍有一名男組員衝入浴室，更拉開浴簾窺看，他事後辯稱無戴眼隱形眼鏡，甚麼也沒有看到。其中一篇貼文最後指，兩宗案件的施害者為同一人。

據了解，兩宗事件均涉及一名28歲姓嚴男子，報稱任辦公室助理，女事主為一名23歲及一名18歲教育大學女學生，受害人均有報警，均為施害者的迎新營組員，現分別列作雜項事件及強姦案。教大回應指，對校園欺凌及性騷擾採零容忍態度，由於指控的性質嚴重，學生事務處呼籲知情人士向校方提供進一步資料。

繼港大迎新營爆非禮案後，又有學生在社交媒體貼文指在迎新營期間被性騷擾。其中一位聲稱是事主的朋友指，在7月一個Ocamp的時，其朋友為活動「組媽」，她與兩位男同學在房間玩啤牌，在清晨時其中一位男同學離開後，留下的男同學立即鎖門強吻事主，更伸手入事主褲摸其下體，事主有作出反抗但未有成功；施害者其後更在沒有戴安全套的情況下性侵事主。貼文者表示，在迎新營完結當晚已報案，已交由重案組接手。

另一單則涉及另一個Ocamp的「組媽」，她在同一社交媒體專頁撰文，講述被一男同學窺視裸體。她表示，在營中洗澡前，已告知同組同學浴室鎖壞了，不要內進。惟有男組員衝入浴室，更拉開浴簾，再快速離開。「組媽」指對方之後以輕浮態度表示，「唔好意思我冇帶Con（隱形眼鏡）咩都睇唔到，我自隊兩板酒」。

迎新營的舉辦日期為8月27至28日，「組媽」在31日報案，被警方指太遲報案以及證據薄弱。第一篇貼文最後指，兩宗案件的施害者為同一人。消息指兩宗案件均涉及Ocamp，涉及一名28歲姓嚴男子，報稱辦公室助理，兩名「組媽」為教育大學女學生。

第一宗發生在7月22日至23日由香港紅十字會主辦的聯校迎新Ocamp，地點為元朗大棠山道31號保良局賽馬會大棠渡假村會所B座01某室。據了解，18歲教育大學一年級女學生「組媽」，在23日凌晨5時，她與嚴姓男組員及另一男宿友在宿舍房間的床上喝酒，約一小時後男宿友離開，嚴姓男組員突然對「組媽」上下其手，她有表達不想並反抗但無效，對方更強姦了她。「組媽」在Ocamp結束後報案。

偷窺案發生在8月27日至28日、在大嶼山嶼南道香港基督教女青年會梁紹榮度假村。據了解，當日教大攝影學會和機電學會舉辦Ocamp，期間23歲女事主（即貼文提及的組媽）及疑人共5男4女一同玩樂。

組媽在上址浴室沖涼時，嚴姓男組員突然衝入浴室，並拉開浴簾，然後就離開浴室。組媽感到不舒服，分別向平機會和大學匯報事件，並且自行報案作紀錄之用。

教大回應指，對校園欺凌及性騷擾採零容忍態度，由於指控的性質嚴重，學生事務處呼籲知情人士向校方提供進一步資料。此外，校方亦會視乎情況，將個案交由學生紀律委員會處理。若個案涉及刑事成份，亦會轉予執法機構調查。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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