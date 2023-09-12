匯錢了！　北市府：基泰已將1億匯進市府指定帳戶

▲台北市政府都發局長王玉芬。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

基泰建設造成大直基地鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，台北市政府嚴厲要求基泰要負起責任，總座馮先勉也數次落淚，但卻被抓包將市府要求撥款用於災後救助重建的1億元，投入其公司名下的帳戶而非市府指定的信託帳戶。對此，台北市政府12日表示，基泰已在今天下午將1億元匯進市府指定帳戶。

基泰建設「基泰大直」鄰損案，造成25戶嚴重受災戶至今無法返家，後續將面臨拆除重建的漫漫長路。台北市今天上午開放限時返家領取物品，民眾從上午10時30分陸續回家領物品，但因為房子內部傾斜，造成有人些微不適狀況，由工作人員陪同到一旁休息。

台北市政府10日晚間已開放除了94巷1弄單號、也就是坍塌最嚴重的25戶以外住戶返家；而建管處於11日晚間通知，針對坍塌建物，由於工地塌陷部分已完成填實工程，現場目前相對穩定，規劃12日早上10時30分起，2樓以上住戶進入屋內取物，並依照時間表由專業技師評估現場狀況陪同進屋，同時消防局也將派駐搜救隊以協助緊急狀況處理。

建管處也說，1樓住戶部分，因為還在搶修規劃進入方式階段，最晚於今天下午可完成，待鋪設完成，會立即安排1樓住戶取物時間。