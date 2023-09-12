　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

XBB疫苗明審查！拚9月最後一周開打　最快3天後可開放下階段對象

▲▼BA.5 BA.4莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新冠疫苗接種。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國食品暨藥物管理局（FDA）11日核准BNT與莫德納最新一代XBB.1.5新冠疫苗，供入秋後施打。至於台灣，疾病管制署副署長曾淑慧今（12）日說明，明天食藥署將召開專家會議審查緊急使用授權，通過後即可展開進口、檢驗封緘作業，估計9月最後一周可以開打。優先對象為65歲以上年長者，視打氣開放下一階段對象，如果打氣不佳，也可能3天後就擴大對象。

疾病管制署今（12）日公布最新疫情監測，上周(9/5-9/11)每日平均新增44例新冠本土併發症（中重症），和前一周相當；另上周平均每日新增6例死亡，較前一周下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另變異株監測方面，上周新增檢出101例Omicron變異株確定病例，其中51例本土個案，48例境外移入，都以XBB為主；近4周監測總計，本土檢出病毒株XBB (99%)為主流株，重點變異株以EG.5 (25%)及XBB.1.16 (25%)為多，其次為XBB.2.3 (11%)。

曾淑慧表示，莫德納已經遞交相關資料給我食藥署進行緊急使用授權審議，初步審查通過後預計明天召開專家會議，若同意疫苗進口，就會發給緊急使用授權的核可證明，再據此展開進口作業，經過食藥署完成檢驗封緘，預計9月最後一周可開打。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)上月底開會討論後續新冠疫苗接種建議，會中共識XBB.1.5單價疫苗將提供6個月以上全民接種，解屆時會分批接種，以65歲以上年長者為最優先。

曾淑慧表示，後續接種對象開放會視打氣決定，如果接種踴躍，可能會觀察一周至一個月的接種情況，若接種不踴躍，也可能開打3天後就開放下一階段。

我國和莫德納公司簽有新冠疫苗採購合約，目前還有約1500萬劑疫苗量可叫貨，曾淑慧表示，XBB疫苗首批將叫貨200萬劑，今年預期會有600萬劑到貨。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
木村拓哉慘了！　汽車、麥當勞2大代言喊停…廣告拍了3年
快訊／午後雷雨來了！4縣市「大雨特報」
快訊／海陸中尉亡！爸爸潑汽油揚言自焚　軍方急阻止
爽住豪宅、開大G！ 詐團夫妻抓到了
熱炒店老闆娘暴斃！　滿臉血死在店內
匯錢了！基泰已將1億匯進北市府指定帳戶
爆熱戀歐弟前妻　周湯豪不認：現在單身
36歲女士官長撞死高中生　海軍哀悼：已派幹部親往醫院慰問

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機場防「鳥擊」更有效率！大數據系統登場　桃機、空軍聯隊都適用

被查到懷疑人生！台中知名臭豆腐被檢舉破百次　市府說話了

快訊／午後雷雨來了！4縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

XBB疫苗明審查！拚9月最後一周開打　最快3天後可開放下階段對象

學生妹「做2年直播主」金錢觀崩壞！她曝收入：以後上班怎辦

才交往3個月…妹子「1原因」在男友面前灌腸！過程超羞恥

條件太好男生會怕？閨蜜月收80萬「28歲買2棟房」　網揭不敢追真相

無障礙計程車「跳表收費+300」！身障者嘆搭不起　消基會籲常態補助

桃園女婿疑被找到了！他爆「是營區班長」　人妻笑：想知道你哪位

快訊／登革熱再增3死！單周暴增破2千例「9成在台南」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

Selina期待「乳腺跟淚腺一樣發達XD」　差點忘邀姐妹陪產…Ella：不敢相信！

台中牛排館欠款突倒閉　老闆喊：沒錢付！要搬就搬

苗栗銅鑼五福廟普渡結束　6500盤供品1分鐘全掃光

任賢齊上海開唱《對面的女孩看過來》　聽歌迷回「只有你真實」他慌了XD

機場防「鳥擊」更有效率！大數據系統登場　桃機、空軍聯隊都適用

被查到懷疑人生！台中知名臭豆腐被檢舉破百次　市府說話了

快訊／午後雷雨來了！4縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

XBB疫苗明審查！拚9月最後一周開打　最快3天後可開放下階段對象

學生妹「做2年直播主」金錢觀崩壞！她曝收入：以後上班怎辦

才交往3個月…妹子「1原因」在男友面前灌腸！過程超羞恥

條件太好男生會怕？閨蜜月收80萬「28歲買2棟房」　網揭不敢追真相

無障礙計程車「跳表收費+300」！身障者嘆搭不起　消基會籲常態補助

桃園女婿疑被找到了！他爆「是營區班長」　人妻笑：想知道你哪位

快訊／登革熱再增3死！單周暴增破2千例「9成在台南」

國道1號南向312.7公里台南安定段連環車禍　1大2小3車受損

遭海軍女士官長撞死！高雄17歲少年今相驗　爸現場痛哭失聲

26匹馬死9隻！后里馬場傳虐馬「體型瘦弱見骨」...他怒促究責

機場防「鳥擊」更有效率！大數據系統登場　桃機、空軍聯隊都適用

被查到懷疑人生！台中知名臭豆腐被檢舉破百次　市府說話了

「純天然美胸」超辣女郎　嚴禁男友射後不理

貓偷跑出門！阿公「1樓找到20樓」著急快哭　兩腿發抖驚見牠在這

金正恩「綠皮火車」超淫靡！歡樂組美女隨侍　享美酒佳人不無聊

快訊／午後雷雨來了！4縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

馬英九挺重啟核四　王美花：這不是一個選項

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

生活熱門新聞

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

台灣正妹「神還原」娜美身材！　網跪朝聖

「岳母整個人歪的」女婿照吃　桃園人妻吼：愛愛不痛嗎

台農蛋品認了「誤標效期」！ 宣布巴西雞蛋全面回收下架

「一堆人連普男都不如」10條件曝！網：前2點淘汰95%

超商關東煮退燒　網曝2關鍵致命傷

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

日本人不愛來台灣玩了？　達人揭真相

「 5星座」愛情來了！紅鸞星加持「桃花超旺」

今晨19.3℃！ 　雨擴全台時間曝

即／快儲水！台中十區域9/19停水33hrs

好市多「學生1神器」上架！千人驚：小時候炫耀用的

更多熱門

相關新聞

羅一鈞8度南下視察登革熱防治！仍有32人住院中

羅一鈞8度南下視察登革熱防治！仍有32人住院中

台南登革熱疫情嚴峻，本土病例已飆破5000例，疾管署副署長羅一鈞今也第八度南下參與防疫會議，並到台南市立醫院急診室實地了解登革熱分流收治情形。目前該院收治217例登革熱確診住院病患，還有32例住院中，其中5例為重症。

2年輕人打AZ、BNT出現排尿困難獲救濟

2年輕人打AZ、BNT出現排尿困難獲救濟

長者公費肺炎鏈球菌疫苗擴大！10／2起分三階段接種

長者公費肺炎鏈球菌疫苗擴大！10／2起分三階段接種

南韓擬擴大新冠疫苗死者賠償　最高獲賠70萬

南韓擬擴大新冠疫苗死者賠償　最高獲賠70萬

被診斷終身無法工作！新冠疫苗受害者苦無救濟　藍黨團要陳建仁速處理

被診斷終身無法工作！新冠疫苗受害者苦無救濟　藍黨團要陳建仁速處理

關鍵字：

新冠疫情新冠疫苗疾管署

讀者迴響

熱門新聞

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

青青突認了「已提離婚」！

啦啦隊女神「車內親密」！

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

精液什麼顏色才健康？醫解答　量少≠偷吃

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

化學槽車翻覆！腐蝕性液體外洩　駕駛送醫不治

他每天喝1飲品「肝臟一片白」！醫嘆：恐變肝癌

《2分之一強》班底突宣布暫離台灣

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

八點檔女星約會「蜜桃臀」130分鐘

更多

最夯影音

更多
台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」
基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面