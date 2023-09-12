XBB疫苗明審查！拚9月最後一周開打　最快3天後可開放下階段對象

▲新冠疫苗接種。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國食品暨藥物管理局（FDA）11日核准BNT與莫德納最新一代XBB.1.5新冠疫苗，供入秋後施打。至於台灣，疾病管制署副署長曾淑慧今（12）日說明，明天食藥署將召開專家會議審查緊急使用授權，通過後即可展開進口、檢驗封緘作業，估計9月最後一周可以開打。優先對象為65歲以上年長者，視打氣開放下一階段對象，如果打氣不佳，也可能3天後就擴大對象。

疾病管制署今（12）日公布最新疫情監測，上周(9/5-9/11)每日平均新增44例新冠本土併發症（中重症），和前一周相當；另上周平均每日新增6例死亡，較前一周下降。

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另變異株監測方面，上周新增檢出101例Omicron變異株確定病例，其中51例本土個案，48例境外移入，都以XBB為主；近4周監測總計，本土檢出病毒株XBB (99%)為主流株，重點變異株以EG.5 (25%)及XBB.1.16 (25%)為多，其次為XBB.2.3 (11%)。

曾淑慧表示，莫德納已經遞交相關資料給我食藥署進行緊急使用授權審議，初步審查通過後預計明天召開專家會議，若同意疫苗進口，就會發給緊急使用授權的核可證明，再據此展開進口作業，經過食藥署完成檢驗封緘，預計9月最後一周可開打。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)上月底開會討論後續新冠疫苗接種建議，會中共識XBB.1.5單價疫苗將提供6個月以上全民接種，解屆時會分批接種，以65歲以上年長者為最優先。

曾淑慧表示，後續接種對象開放會視打氣決定，如果接種踴躍，可能會觀察一周至一個月的接種情況，若接種不踴躍，也可能開打3天後就開放下一階段。

我國和莫德納公司簽有新冠疫苗採購合約，目前還有約1500萬劑疫苗量可叫貨，曾淑慧表示，XBB疫苗首批將叫貨200萬劑，今年預期會有600萬劑到貨。