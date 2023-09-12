流感連三周升溫！上周再爆11死「最年輕僅30多歲」　未來4周都上升

▲疾管署防疫醫師蘇家彬說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情提前報到！根據疾病管制署監測，已經三周疫情上升且超過流行警戒值，上周類流感就診達8.8萬人次，另新增通報39例流感併發重症與11例死亡，死亡個案中有2人較年輕僅有30多歲與40多歲，分別在發病3天後與當天即死亡。疾管署副署長曾淑慧分析，預期未來四周疫情都屬上升趨勢，10月2日今年流感公費疫苗開打後，疫情才可能逐漸下降。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周門急診類流感就診人次達88,323人次，近期呈上升趨勢；目前A型H1N1及H3N2於社區共同流行，社區病毒陽性率達23.8%，已經連續三周超過流行警戒值的20%。

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上周也新增39例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至100多歲，其中34例具慢性病史，34例未接種本季流感疫苗；另新增11例死亡，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於7月1日至8月30日，均具慢性病史，其中8例未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，死亡個案中有2人較為年輕，分別是30多歲男性與40多歲男性，本身有神經肌肉疾病、糖尿病等多重慢性病，後續因為肺炎過世，其中40多歲個案更是發病當天就死亡，死後才確診感染流感。

至於重症個案，有2人未滿10歲，其中一名男童本身有長期神經肌肉、肺部、心血管疾病，女童則沒有慢性病史，得到流感後因為肺炎併發症住加護病房，目前男童仍住院治療，女童已經出院。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明類流感就診人次。（圖／記者洪巧藍攝）

本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年9月11日流感併發重症病例累計664例(以432例A型H1N1及215例A型H3N2為多)，年齡層以65歲以上長者為多(占52%)，83%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史；其中死亡149例(以111例A型H1N1及33例A型H3N2為多)，74%未接種本季流感疫苗，93%具慢性病史。

目前流感疫情呈現上升趨勢，學校/幼兒園/補習班/兒童課後照顧服務班與中心因活動空間較為擁擠，易造成疾病的傳播，需特別注意防範，亦請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。