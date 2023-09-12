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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯市府制定「損鄰規則」與五都相同　黃珊珊批：是非曲直不容扭曲

▲民眾黨競選總幹事黃珊珊出席四葉草運動啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨競選總幹事黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於基泰建設在台北市大直的「基泰大直」建案鄰損案，曾任台北市長的柯文哲遭控制定「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，讓建商球員兼裁判。前台北市副市長黃珊珊12日表示，柯市府修正新規則，明定承造人之專任工程人員也須加入認定，以強化效果，新做法與其他五都相同，痛批北市府「查清真相很重要，善後事宜路還很長，但是非曲直不容扭曲。」

黃珊珊提及，台北市過去僅由監造人認定鄰損，柯市府修正新規則，另於「第六條第二項」明定承造人之專任工程人員也須加入認定，以強化認定效果，新做法與其他五都相同。黃珊珊呼籲，台北市政府應該清楚對外說明，監造人有沒有徹底執行相關責任，有沒有協助市民進入列管及指定第三方鑑定程序，如果每個環節都做到，怎會發生今天的憾事？

黃珊珊說，她擔任議員處理數十件鄰損案，幾乎都會要求建管處列管，並要求市民提供損害照片及相關證據清冊，每一戶都要處理完畢才能解除，也會協助找客觀單位，包括土木技師公會、結構技師工會等介入鑑定、監控及協助求償協商。

黃珊珊批評，這次大直個案竟然沒有進入這些程序，令她覺得不可思議，直言「查清真相很重要，善後事宜路還很長，但是非曲直不容扭曲。」

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