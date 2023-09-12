喻韓國瑜像「無任所大使」　前藍委：銜元首之命低調處理重要大事

▲韓國瑜、侯友宜 。（圖／記者陳煥丞攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於外傳前高雄市長韓國瑜願意當「桶箍」促成在野整合一事，前國民黨立委陳學聖12日認為，韓國瑜的角色，若用外交圈來形容，比較像是無任所大使，銜元首之命，低調處理重要大事，沒有時間、地點的拘限，相信在適當的時間點，現實趨勢的導引，韓國瑜會以這樣的角色出現。

陳學聖今日在臉書發文表示，這兩天，台北政壇在議論韓國瑜可以扮演的角色，實際上，韓國瑜本身就已是個角色，而且是超大咖，無論他做什麽或不做什麽，對總統大選本來就有相當的影響，只是看怎麽切入。

陳學聖透露，他曾和一位黨政高層朋友提及韓國瑜的角色，若用外交圈來形容，比較像是無任所大使，這與大使、特使差別在，大使是守住一個點，特使是專任做好一件事，而無任所大使則是銜元首之命，低調處理重要大事，沒有時間、地點的拘限。

陳學聖說明，他擔任國民黨中常委時，認識生平第一位無任所大使辜濂松，且一起在中常會共事過。他大讚，辜濂松為人謙恭有禮、微笑少言，他坐著自己的私人飛機，低調地幫國家維繫了非常多的友好外交關係，是位尊敬的長者。如今，非綠陣營如何整合，時間愈來愈接近，相信在適當的時間點，現實趨勢的導引，韓國瑜會像他所說的角色出現。