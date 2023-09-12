「別再有下個翁茂鐘、高虹安！」　時力籲通過不法餽贈罪、關說罪

▲高虹安北院出庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費，被以貪污等罪起訴，近期又陷入搭名車及豪宅爭議。時代力量12日指出，政治人物貪污案件層出不窮，時代力量上一屆就已提出增訂《不法餽贈罪》、《不法關說罪》的修法草案，但多年來法案始終躺在行政院。本會期時代力量將再次提出相關修法，希望朝野各黨共同支持，杜絕下一個翁茂鐘、高虹安們。

時代力量發言人余佳蒨表示，高虹安遭爆料跑行程搭乘私人豪車，又入住精華地段的千萬豪宅，且提供者具有建商背景，令人質疑是否涉嫌貪汙以及違反廉政倫理。目前中央廉政署及新竹市政府政風處已介入調查，然而政風調查不如檢調介入處理，再次呼籲應儘速訂定《不法餽贈罪》和《不法關說罪》相關法案，從源頭減少金錢和權力的影響和濫用。

余佳蒨強調，現行法規的疏漏，導致在許多司法案件中，針對公務員之貪腐行為，屢屢發生無法定罪科刑之現象。過去翁茂鐘收賄弊案，已經重創司法體系形象，如今再次爆發高虹安的涉貪爭議事件，更讓人民對於司法改革失去信心。

余佳蒨提到，蔡英文總統曾在 2017 年召開「司改國是會議」，決議增訂《不法餽贈罪》、《不法關說罪》，至今卻完全看不見草案的蹤影。余呼籲，行政機關應儘速將承諾已久的相關修法版本送進立法院審查，杜絕濫用權勢收受餽贈、關說斡旋，妨害公務廉政的種種行為。