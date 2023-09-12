超商限量開賣！超夯「3款美食」變大了　份量變多不加價爽吃

▲「真飽黑胡椒鐵板豬肉飯」加量20%，使用特調黑胡椒醬，香氣濃郁又開胃。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

呼叫吃貨們！就有超商將「3款人氣鮮食」變大了，主打份量變多不加價，即日起限量開賣，一次爽吃黑胡椒鐵板豬肉飯、義大利麵等美食；另外，超商還有思樂冰優惠，原價45元的特大杯思樂冰，現在特價只要39元，3種口味任你喝到爽。

7-11把3款人氣鮮食變大了，重量通通增加20％，加量不加價，品項為「真飽黑胡椒鐵板豬肉飯」、「握便當鐵板黑胡椒烤雞」以及「天素地蔬－金沙烤豆腐義大利麵」，即日起限量開賣，售完為止。

▲「握便當鐵板黑胡椒烤雞」炙燒雞肉搭配濃郁黑胡椒醬，重量增加20％。



▲「天素地蔬－金沙烤豆腐義大利麵」金沙鹹蛋黃醬搭配義大利麵，濃醇鹹香。



另外，7-11還有「思樂冰特大杯優惠」，即日起至9/19止，原價45元的特大杯思樂冰，現在直接特價39元，可口可樂、檸檬汽水以及蘋果蘇打口味任你喝個過癮。

▲7-11思樂冰特大杯特價39元爽喝。

麥當勞即日起至9月19日止也祭出「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「BOGO」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，送完為止，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲麥當勞歡樂送5大品項限時買1送1。（示意圖）