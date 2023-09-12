快訊／設「百億圓夢基金」錢哪來？　賴清德：政府經費＋捐款

▲賴清德今天上午出席「國家希望工程」國政願景發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（12日）親自召開第二場「國家希望工程」國政願景發表會，首度公布「0到22歲」3階段政策牛肉，其中包括成立百億海外遊學圓夢基金、增加「0到2歲」育兒津貼等面向，引發媒體關注財源從何而來。對此，賴清德說，百億圓夢基金主要來自政府經費，也歡迎社會各界捐款。

賴清德今天首度提出「0到22歲」政見，依照年齡分為3階段，囊括多個重要面向，包括：公托、準公托及保母服務再加碼，提高送托率至36％；高中職全面免學費；研擬增設「身心適應假」，照顧兒少的身心健康；高等教育補貼私校學費，擴大高教「深耕計畫」，成立百億海外遊學圓夢基金；完成「最低工資法」立法，改善青年就業起薪；以及推動「囤房稅2.0」等。

賴清德在發表會後接受媒體提問，媒體關注，百億海外遊學圓夢基金不是一個小數目，請問經費從哪裡來？賴說，主要是來自政府的經費，也歡迎社會各界捐款，來成就百億圓夢基金。

另外，針對0到6歲的托育補助政策，賴清德補充，0到2歲相較2到6歲的孩子，家庭負擔比較大，所以希望透過補助，讓其支出下降至家庭總收入5％至10％，而推動「0到2歲」托育補助政策的費用一年大概會增加39億元，基本上對政府的負擔並不大，但對減少家庭負擔有一定的效益。

還有媒體詢問，請問「0到22歲」要投入多少經費，是否可能會排擠到社福預算？賴清德說，今天提出的諸多政策中，比較可以具體講的是「0到2歲」增加育兒津貼部分是39億元，另外還有高中職免學費、公私立大學學費差距縮短等大約是219億元，再加上百億的青年圓夢基金，其他則需要根據事實，提出計畫後才有辦法計算，相信每塊錢都會花在刀口上，讓0到22歲年齡層的每個人，都可以得到幫助。

此外，賴清德也在答覆媒體詢問時表示，這次提出政見有幾個特點，首先是有別於過往受限於政府的角度，分類來提出政見，這次則是以跨部會、跨領域的思維及作法，提出一個完整的政策藍圖；其次是不僅限於單純的社會福利政策，而是強調「投資」，因為政府的每項作為都要有投資的概念，投資年輕人，國家才會更有未來；第三個重點是投資未來的世代。