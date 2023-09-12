▲2024年選舉公告發布，預估選舉人數約1,950萬人，參選總統的連署人數門檻為28萬9,667人。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會12日發布總統副總統選舉公告，以及在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使總統副總統選舉權登記公告，主委李進勇表示，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉定於113年1月13日舉行投票，預估選舉人數約1,950萬人，並在全國設置1萬7,794個投開票所。各界關注的總總參選人連署門檻部分，本次連署人數門檻為28萬9,667人。

中選會提醒，總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法在112年6月9日修正公布，適用於本次總統副總統及立法委員選舉，包括候選人消極資格規範、競選廣告實名制、深偽影音即時處置以及民意調查發布、報導、散布、評論或引述規範等，中選會網站也建置「112年選罷法修法專區」，整理民眾、候選人及政黨、選務人員應注意規定，請大家務必遵守，讓選務工作可以順利進行。

中選會表示，因第16任總統副總統選舉與第11屆立法委員選舉同日舉行投票，選民總共可以投3張選票，包括1張總統副總統選票、1張區域或原住民立法委員選票及1張政黨票。

中選會說明，總統副總統選舉登記日期將從112年11月20日起至112年11月24日止，候選人可以透過政黨推薦或連署方式申請登記為總統副總統候選人。同一組候選人競選經費最高金額為4億2,749萬4千元。在政黨推薦方面，本次選舉符合總統副總統選舉罷免法規定，可以推薦候選人之政黨分別為，民進黨、國民黨、民眾黨及時代力量等4個政黨。

依連署方式申請登記為候選人，應檢附完成連署證明書。自112年9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果。至於連署門檻，依選罷法規定，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數百分之1.5，因此，本次連署人數門檻為28萬9,667人。

此外，在國外之中華民國自由地區人民可申請返國行使總統副總統選舉權，受理期間自112年9月12日起至112年12月4日止，申請人於期間內向其原戶籍地鄉(鎮、市、區)戶政事務所辦理。

中選會強調，將秉持公平、公正、公開的超然立場，以積極審慎的態度辦理本次大選各項選務工作，也希望國民年滿20歲踴躍投票，體現台灣民主政治。