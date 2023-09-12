快訊／台中崇德殯儀館突停電　告別式音響+燈光全停擺喪家傻眼

▲告別式進行到一半大跳電，喪家傻眼。（圖／市議員羅廷瑋提供，下同）



記者游瓊華／台中報導



台中崇德殯儀館上午傳出大跳電！市議員羅廷瑋表示，今天到崇德殯儀館參加一場喪者出殯禮儀，沒想到家奠剛結束突然大跳電，音響、電燈設備都無法使用，部分室內更是一片漆黑，非常尷尬。

對此台電回應，台電方面供電一切正常，經洽詢是用戶分路分電盤， 自備開關跳脫， 已修復復電。崇德殯儀館也證實有跳電情況，但僅停電5到10分鐘，且是照明設備受影響，空調等仍正常。