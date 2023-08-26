柯文哲造勢遇電線走火喊「缺電」　他用「阿北GPT」酸：誠實面對問題

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席「嘉義選哲之友會成立」。（圖／民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲今（26）日出席「嘉義台灣選哲之友會成立大會」時，發生跳電意外，讓他忍不住開酸「民進黨才說不缺電，我們今天親身體驗」；台電則說明，線路供電正常，是用電超載燒損接戶線才導致停電。對此，民進黨立委王定宇批評，自己的場地外接音響燈光超載，只有一戶跳電，「還能去酸台電、扯缺電、扯政治，比較像白蓮教。」

柯文哲26日出席「嘉義台灣選哲之友會成立大會」，但會場竟發生跳電，一片漆黑、空調停擺熱爆，但現場數百名支持者熱情不減持續相挺。柯文哲也酸，「民進黨才說不缺電，我們今天親身體驗」；柯說，台電賠錢時是誰賺了錢？以前常說國民黨不倒、台灣不會好，「現在是新潮流不倒，台灣不會好」。

活動正式開始前，現正在台中海線拚選戰的前立委蔡壁如在台上熱情助講，天花板突然傳出爆裂聲，接著馬上跳電，現場陷入一片漆黑；柯到場時電力一度恢復，致詞不久後又跳電。

依據台電公開資訊，該處跳電是餐廳配合造勢外接使用大型音響及燈光等設備，使用電超載燒損接戶線，僅餐廳1戶停電，鄰近用戶全部正常並無停電。

王定宇批評，什麼叫科學？什麼叫「是什麼就是什麼」？明明是自己的場地外接音響燈光超載，只有自己一戶跳電，「這樣還能去酸台電、扯缺電、扯政治，這樣比較像白蓮教，不是科學精神啦！」

立委林俊憲則模仿柯文哲日前演講時，對台鐵改革問題的回應，「我跟你講啊，用電安全是這樣，一樣，誠實面對問題。把用電安全所有問題先列下來，分門別類。一樣啦！我們通常把問題列出來，把所有問題列出來，分門別類，然後再寫重要跟緊急，重要比方1-4，緊急分1-4，那換算分數，那再排一遍，哪些是緊急重要的事情，那先處理嘛。再來是處理重要不緊急。我跟你講，你把用電安全的問題列出來，然後問一個題目，請問他這些問題有解決嗎？講完了。」

