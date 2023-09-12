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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王義川爆她聘過民眾黨染黑幹部　王鴻薇駁斥：限時24小時更正

▲▼立委王鴻薇舉行「現場直擊屏東前瞻建設停車場空曠實錄，王鴻薇揭穿周春米謊言」記者會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨地方黨部爭議連環爆，日前又被指北市黨部中山區主任陳大業以及松山區主任王振鴻是統派團體「洪門聖文山」成員，而台灣智庫策略長王義川還在電視節目透露，陳大業曾是國民黨立委王鴻薇的主任。對此，王鴻薇表示，陳大業從未擔任過她的助理，更不可能擔任過她的辦公室主任，限時在24小時之內更正不實的言論。

擔任民進黨中執委的王義川於《突發琪想》指控，陳大業的前一份工作，是「王鴻薇的主任」。王鴻薇澄清，陳大業先生從未擔任過她的助理，更不可能擔任過她的辦公室主任。

王鴻薇說，綠營假訊息又來了，而到現在，《突發琪想》的粉絲專頁上，都還寫著「他以前是王鴻薇助理！」，綠營這種胡說八道胡亂指控完就不理的行為，已經不是第一次，「我給王義川先生及「突發琪想」一天的時間去查證，在24小時之內於臉書上更正不實的言論。也請王先生記得下次上節目胡扯前，要先做好功課！」

對於有媒體爆料，條通商圈發展協會的執行祕書陳大業，是民眾黨台北市黨部中山區主任，在臉書被稱「洪門聖文山大哥」。對此，民眾黨台北市黨部6日發聲明，強調陳大業常年致力商圈發展及公益社團，非報導的惡意標籤。

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