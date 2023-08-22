看皮膚科被醫師說「你懂那最好」　怒刷一星負評挨告

▲陳姓男子跑去皮膚科診所的Google評論留下一星負評被告。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子因青春痘問題到皮膚科求診，葉姓醫師教他如何保養皮膚時，陳男說他已看2個醫師，葉醫師講的這些他都懂，葉姓醫師則回他「你懂那最好」，事後陳男認為醫師看診態度不佳，上網留一星負評，葉姓醫師不爽提告妨害名譽，但檢方認為陳男表達意見屬可受公評之事，偵結處分不起訴。

檢方指出，陳姓男子因為臉上的青春痘問題，去年9月29日到左營區某皮膚科看診，葉姓醫師檢查後，告訴陳男的青春痘是因為毛細孔阻塞，吃3天藥不會好，至少要吃1個禮拜以上，還教導陳男清潔皮膚的方法，但陳男當場說他之前已看過2個皮膚科醫師，但狀況一直沒改善，葉醫師說的他都懂。

葉姓醫師回他一句「你懂那最好」，陳男聽了很不高興，轉身跑去櫃台投訴葉姓醫師看診態度不佳，回到家後又上網在GOOGLE評論裡刷一星負評，並留下「葉X真的不配當醫生」、「這家診所遲早被你這位葉先生拖垮」、「最好包一包回家別出來丟人現眼」，並附上診所的藥袋。

葉姓醫師看到評論後認為名譽受損，提告加重誹謗罪，檢方偵查時，陳男坦承寫下這些文字，但強調是他實際看診體驗，沒有扭曲或變造事實。

檢方認為，醫生看病態度是維持醫病關係間的重要因素，陳男的評論雖然稍嫌激烈或誇飾，但仍屬可受公評之事，因此在今（22）日偵結，給予不起訴處分。