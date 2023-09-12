女裝XS「限10公斤」才能穿！妹子看傻：誰穿得下？　知情人曝內幕

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

衣服為了更符合身形，會分不同的尺寸。但一名女網友最近逛網拍，發現一件T恤的XS竟然限制體重要10公斤左右，讓她相當傻眼，因為一般成年女性根本不可能穿得下，好奇到底有誰可以穿？文章曝光後掀起討論，也有知情人透露內幕。

原PO在Dcard發文表示，最近在逛蝦皮，看到一件T恤相當可愛，想要購買時發現共分6種尺寸，分別是「XS，10公斤左右」、「S建議30-43公斤」、「M建議43-53公斤」、「L建議53-60公斤」、「XL建罐60-68公斤」、「2XL建議68-75公斤」。

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其中XS的尺寸讓她相當傻眼，「體重限制10公斤左右的衣服，到底有哪個女學生穿得下啊，我是搜女裝不是搜童裝欸」，看了評價後也發現沒有人買過XS。

▲XS要10公斤左右才能穿。（圖／翻攝自Dcard）



不少網友看到後紛紛表示，「XS那款是不是本來要打30公斤以下，但打成10公斤？」「如果是大陸進貨的我不意外，前陣子他們才吹起女性服飾越做越小的風波，但也是真的很扯」、「大陸的尺寸跟台灣的不一樣」、「10公斤哈哈，給骷髏穿的嗎」、「現在淘寶很多衣服尺寸越來越小！！我都固定要穿M的人，現在買好幾次M簡直懷疑人生，根本就是S尺寸」、「應該是親子款吧」。

但也有內行人指出，「拉低價格用的吧，那個特別便宜」、「常買淘寶的可以告訴你～因為那就不是一個給你買的選項，如果你去選就會發現只有那個選項是49元，其他選項都是98元，但這樣設定你從其他地方看（ex.廣告or推廣）就只會看到49元，然後就會點進去」、「下單的話，賣家會私訊你讓你撤單或換size」。