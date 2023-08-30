獨／捷運、台鐵塗鴉怪客恐已出境　犯案後戴假髮穿絲襪變身辣妹

▲高雄捷運遭惡意塗鴉，捷運公司怒斥「毫無美感」將求償，絕不寬貸。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

8月中下旬包含台北、台中、高雄捷運和台鐵樹林調度站陸續遭到歹徒入侵塗鴉，由於短短2周內鐵路、捷運車廂調度廠輕易遭到歹徒入侵，引發檢警關注，研判是同一集團所為；據了解，塗鴉怪客團夥組成約5-6人，均為歐美外籍人士，據信「完成挑戰任務」後搭機出境。

該系列精心預謀的鐵路、捷運塗鴉案件，從8月13日開始，位於樹林區的台鐵車廂調度場EMU3000自強號車廂先遭噴漆塗鴉，緊接著24日包含台北捷運北投機場、台中捷運調度場均遭2名塗鴉客入侵噴漆，隔天高雄捷運岡山北機場、大寮機場也遭3名塗鴉怪客入侵噴漆。





據了解，塗鴉怪客團夥相當專業，行動前後均會刻意閃避監視器甚至變裝規避警方查緝，涉嫌到台鐵調度場犯案的塗鴉怪客，在台留滯到17日就搭機出境，規避警方查緝。

而專案小組掌握先後到中捷尾軌機場、高雄岡山、大寮北機場噴漆的塗鴉案件應為同一組團夥犯案，且歹徒行動相當縝密專業，在台中犯案後搭乘高鐵南下高雄，犯案當天先搭乘計程車到高雄市某分局附近，之後再以騎乘腳踏車方式到高捷大寮機場，翻牆進入機場駐車區噴漆犯案。

離奇的是，兩組噴漆怪客儘管犯案前使用偷竊路旁腳踏車出發到犯案地點，但過程均未使用地圖或看導航，研判對高雄當地位置有深入研究。

▲史上首次遭剪圍籬入侵塗鴉，中捷花6小時清車廂外觀揚言提告開罰。（圖／台中捷運提供）

更誇張的是，歹徒深知台灣市區監視器建置齊全，因此以搭計程車、變換騎單車、步行方式規避警方查緝，還戴鴨舌帽避免被拍到真面目，其中入侵大寮機場塗鴨的歹徒，犯案步行離開機場，還連續當街變裝2-3次，規避警方查緝。

警方調閱監視器更看到令人不可思議的畫面，2名塗鴉怪客居然在逃逸過程中換穿女裝，從背包中拿出預藏的短裙絲襪假髮當街變裝，2名身材高瘦的外國人當街變成性感辣妹，過程宛如美國喜劇電影《小姐好白》的特工變裝過程，也讓看監視器畫面的辦案人員嚇掉下巴，直呼「從來沒看過這種事」。

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