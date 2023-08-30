　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／捷運、台鐵塗鴉怪客恐已出境　犯案後戴假髮穿絲襪變身辣妹

▲▼高雄捷運遭惡意塗鴉，捷運公司怒斥「毫無美感」將求償絕不寬貸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄捷運遭惡意塗鴉，捷運公司怒斥「毫無美感」將求償，絕不寬貸。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

8月中下旬包含台北、台中、高雄捷運和台鐵樹林調度站陸續遭到歹徒入侵塗鴉，由於短短2周內鐵路、捷運車廂調度廠輕易遭到歹徒入侵，引發檢警關注，研判是同一集團所為；據了解，塗鴉怪客團夥組成約5-6人，均為歐美外籍人士，據信「完成挑戰任務」後搭機出境。

該系列精心預謀的鐵路、捷運塗鴉案件，從8月13日開始，位於樹林區的台鐵車廂調度場EMU3000自強號車廂先遭噴漆塗鴉，緊接著24日包含台北捷運北投機場、台中捷運調度場均遭2名塗鴉客入侵噴漆，隔天高雄捷運岡山北機場、大寮機場也遭3名塗鴉怪客入侵噴漆。

▲▼高雄捷運遭惡意塗鴉，捷運公司怒斥「毫無美感」將求償絕不寬貸。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，塗鴉怪客團夥相當專業，行動前後均會刻意閃避監視器甚至變裝規避警方查緝，涉嫌到台鐵調度場犯案的塗鴉怪客，在台留滯到17日就搭機出境，規避警方查緝。

而專案小組掌握先後到中捷尾軌機場、高雄岡山、大寮北機場噴漆的塗鴉案件應為同一組團夥犯案，且歹徒行動相當縝密專業，在台中犯案後搭乘高鐵南下高雄，犯案當天先搭乘計程車到高雄市某分局附近，之後再以騎乘腳踏車方式到高捷大寮機場，翻牆進入機場駐車區噴漆犯案。

離奇的是，兩組噴漆怪客儘管犯案前使用偷竊路旁腳踏車出發到犯案地點，但過程均未使用地圖或看導航，研判對高雄當地位置有深入研究。

▲史上首次！遭剪圍籬入侵塗鴉，中捷花6小時清車廂外觀，不只開罰還要求償。（圖／台中捷運提供）

▲史上首次遭剪圍籬入侵塗鴉，中捷花6小時清車廂外觀揚言提告開罰。（圖／台中捷運提供）

更誇張的是，歹徒深知台灣市區監視器建置齊全，因此以搭計程車、變換騎單車、步行方式規避警方查緝，還戴鴨舌帽避免被拍到真面目，其中入侵大寮機場塗鴨的歹徒，犯案步行離開機場，還連續當街變裝2-3次，規避警方查緝。

警方調閱監視器更看到令人不可思議的畫面，2名塗鴉怪客居然在逃逸過程中換穿女裝，從背包中拿出預藏的短裙絲襪假髮當街變裝，2名身材高瘦的外國人當街變成性感辣妹，過程宛如美國喜劇電影《小姐好白》的特工變裝過程，也讓看監視器畫面的辦案人員嚇掉下巴，直呼「從來沒看過這種事」。

【其他新聞】

►超級男蟲扮總行處長+VIP客戶　30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

►王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查　恐扣牌半年

►痛打逼吃屎虐殺船長　不倒會角頭柬國落網！台美柬攔市價9.5億K毒

ET快訊
朱芯儀抗癌結束！　衛斯理宣布「終於畢業了」
快訊／郭台銘選總統　民進黨高層下令「4不」
快訊／樂天桃猿註銷由規　正式確定4洋投人選
駕照制度重大變革！　最快明年3月上路
颱風沉降！　飆出40.5度高溫
日氣象廳：海葵明轉「強烈颱風」　新颱鴻雁24小時內生成
LIVE／明天降雨更明顯　氣象局最新說明
普渡路上遇死劫！　騎車慘被路樹砸中亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鳳山角頭搞洗錢水房　2男淪豬仔1個月！警4波行動逮26人

普渡用白米掉滿地！基隆大貨車轉彎90度翻覆　數百公斤貨物噴飛

女警開巡邏車撞傷人！不明驗傷單涉誣告拒認錯　女大生：太生氣了

開學囉！蘆洲警出動「大黑熊」護童超吸睛　提醒家長勿併排停車　

酒駕慣犯欠稅42萬元「人間蒸發擺爛」　險害家人房子法拍

太害怕！無照駕車撞貨車...釀3傷竟落跑　台南警策動移工到案

獨／捷運、台鐵塗鴉怪客恐已出境　犯案後戴假髮穿絲襪變身辣妹

「高獲利高報酬」要先付105萬驗證金　桃園婦看新聞驚覺被詐騙

快訊／高雄女愛河溺水！夫妻爭吵怒出門　老公下秒接通知：她昏迷

普渡路上遇死劫！退休運將要到親戚家　騎車慘被倒塌路樹砸中亡

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

鳳山角頭搞洗錢水房　2男淪豬仔1個月！警4波行動逮26人

普渡用白米掉滿地！基隆大貨車轉彎90度翻覆　數百公斤貨物噴飛

女警開巡邏車撞傷人！不明驗傷單涉誣告拒認錯　女大生：太生氣了

開學囉！蘆洲警出動「大黑熊」護童超吸睛　提醒家長勿併排停車　

酒駕慣犯欠稅42萬元「人間蒸發擺爛」　險害家人房子法拍

太害怕！無照駕車撞貨車...釀3傷竟落跑　台南警策動移工到案

獨／捷運、台鐵塗鴉怪客恐已出境　犯案後戴假髮穿絲襪變身辣妹

「高獲利高報酬」要先付105萬驗證金　桃園婦看新聞驚覺被詐騙

快訊／高雄女愛河溺水！夫妻爭吵怒出門　老公下秒接通知：她昏迷

普渡路上遇死劫！退休運將要到親戚家　騎車慘被倒塌路樹砸中亡

嘉義市政府舉辦普渡祭典　黃敏惠任主祭...祈求市民身體健康

小薰「第一次穿男友風襯衫」扣子全開！破尺度解放半球：喜歡嗎

鳳山角頭搞洗錢水房　2男淪豬仔1個月！警4波行動逮26人

再質疑游盈隆民調不公　黃子哲嗆：再做一次結果若一樣我辭發言人

沈重的愛？郭台銘IG只追蹤他1人　柯文哲嚇到「睜大雙眼」苦笑

台南臨安橋9月2日封橋改建　民眾請改行兩側鋼便橋

自創男子漢信條　郭泓志獲讚「被棒球耽誤的電影明星」

汐止驚見短腿小生物爬行！　「白鼻子正臉」曝光他萌炸：以為是貓

普渡拜拜諷郭台銘「沒有大局」　朱立倫：這種人對不起主流民意

彰銀中國曝險17.1%　對碧桂園等避雷

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

社會熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

即／北市路樹突倒塌！騎士血流一地宣告不治

即／中山北路路樹倒塌　騎士無呼吸心跳搶救中

即／台南某大學墜樓！　1女「8F頂墜下」無呼吸心跳

夜訪F奶網紅香閨遭拍全裸下跪片　「放火」獲賠百萬

人妻跟親戚「客廳激戰2次」！她喊：搞很久

即／台南某大學「1女8F頂墜落」！　送醫宣告不治

死亡瞬間曝！新竹21歲騎士自摔遭砂石車輾斃

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

路樹倒塌畫面曝！騎士遭砸「滿地血」命危

乃哥遭爆料養小三開賭場　惡房客重判

快訊／惡女縱火奪46命！城中城大火二審出爐

獨／超商浩克與警互告傷害　雙方無條件和解撤告

更多熱門

相關新聞

淡水線1車冒濃煙「600乘客急換車」

淡水線1車冒濃煙「600乘客急換車」

今（30）日為開學第一天，許多學生搭乘捷運上學通勤，但有民眾表示，北捷今早8時55分左右，一輛開往北投的列車，在劍潭站突然冒出大量濃煙，使乘客嚇到趕緊跑出車站。對此，台北捷運公司緊急說明，因推進系統故障，啟動摩擦煞車，產生些許煙霧，已請車上約600名乘客換成下班列車，目前營運正常。

搭捷運找不到好友！APP「新功能」來了

搭捷運找不到好友！APP「新功能」來了

北捷共享雨傘今啟用　單日最高39元

北捷共享雨傘今啟用　單日最高39元

台北45家必比登「捷運地圖」超狂

台北45家必比登「捷運地圖」超狂

45家必比登「北捷地圖」大公開

45家必比登「北捷地圖」大公開

關鍵字：

高雄捷運台北捷運台中捷運塗鴉怪客女裝變裝犯案

讀者迴響

熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

《木曜4》集體離職導火線曝光！

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

這群人停更暴跌流量曝光！「1675萬掉到剩77萬」

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面