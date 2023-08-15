蝦皮店到店智取讓他嘆「再不努力沒工作」　內行打臉：還是要人力

▲蝦皮店到店先前開了許多門市，現在則是愈來愈少。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／柯振中報導

隨著科技愈來愈進步，許多過往需要人力處理的事情，現在都可以透過智慧電器來取代。一名男子日前到蝦皮的店到店取貨，卻意外發現「沒有半個店員」，讓他忍不住直言「再不努力一點…真的會沒頭路」，不過貼文曝光後，立即有其他網友突破盲點，點出需要人力的地方。

這名男子在「爆廢公社」上傳一張照片，他到蝦皮店到店取貨時，發現店裡已經全數換成了智能置物櫃，需要領取貨品的話，不再需要人力來尋找貨品。

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▼蝦皮店到店沒有店員，讓男子忍不住喊「再不努力要失業」。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



這讓男子忍不住表示，如果再不努力一點，以後恐怕真的會沒有工作。而照片當中也可以看見，店門口只剩下一部「報到繳費機」，其他的則都是白色的櫃子，過去蝦皮店到店有店員顧在櫃台的場景已經消失。

不過，網友對此表示，雖然取貨的時候不需要店員，但將貨物擺入櫃子以前，仍舊需要人力，只要肯努力，絕對不會沒有工作，「不需要店員還是需要人力補貨，不怕失業」、「阿還不是要人力放進去嗎」、「放進去的還是人力啊，只有肯不肯做，沒有找不找得到的問題」、「物品收送還是需要人力啊，不然物品是會瞬間移動逆？」