　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蝦皮店到店智取讓他嘆「再不努力沒工作」　內行打臉：還是要人力

▲▼ 蝦皮店到店（圖／記者劉維榛攝）

▲蝦皮店到店先前開了許多門市，現在則是愈來愈少。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／柯振中報導

隨著科技愈來愈進步，許多過往需要人力處理的事情，現在都可以透過智慧電器來取代。一名男子日前到蝦皮的店到店取貨，卻意外發現「沒有半個店員」，讓他忍不住直言「再不努力一點…真的會沒頭路」，不過貼文曝光後，立即有其他網友突破盲點，點出需要人力的地方。

這名男子在「爆廢公社」上傳一張照片，他到蝦皮店到店取貨時，發現店裡已經全數換成了智能置物櫃，需要領取貨品的話，不再需要人力來尋找貨品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼蝦皮店到店沒有店員，讓男子忍不住喊「再不努力要失業」。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲▼蝦皮店到店沒有店員，讓男子忍不住喊「再不努力要失業」。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

這讓男子忍不住表示，如果再不努力一點，以後恐怕真的會沒有工作。而照片當中也可以看見，店門口只剩下一部「報到繳費機」，其他的則都是白色的櫃子，過去蝦皮店到店有店員顧在櫃台的場景已經消失。

不過，網友對此表示，雖然取貨的時候不需要店員，但將貨物擺入櫃子以前，仍舊需要人力，只要肯努力，絕對不會沒有工作，「不需要店員還是需要人力補貨，不怕失業」、「阿還不是要人力放進去嗎」、「放進去的還是人力啊，只有肯不肯做，沒有找不找得到的問題」、「物品收送還是需要人力啊，不然物品是會瞬間移動逆？」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
為錢放火「燒死3至親」！雲林逆子晚間遭聲押
商圈驚傳墜樓　她一轉頭目睹鄰居重摔亡
新竹棒球場「美專家報告」出爐　高虹安初步查看：不太妙
楊謹華罕見大尺度　「女上男下」激烈床戰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

禮儀師入殮惡搞喊：手別亂摸　隔天起床出事「慘躺一個月」

竹女改「陽交附女」引發反彈　校長緩頰：只是研議階段

蝦皮店到店智取讓他嘆「再不努力沒工作」　內行打臉：還是要人力

29歲男3習慣心梗險死！醫一看「3條血管塞住」傻眼：像老年人

家裡沒人！高中妹打回去「陌生女接了」　結局毛炸：全家人禁談

準媽媽福音！健保9月起放寬妊娠糖尿病血糖試紙給付　逾1.2萬人受惠

登革熱擴散！台北、新竹、彰化首爆病例　雲林1女性重症住加護搶救

新冠就診連8周降！5大防疫措施今起鬆綁　一表看口罩、自主管理新制

60年一次！極兇「黑兔年」今晚鬼門開　2件事勿做、5生肖要小心

台南長榮中學實踐服務校訓　家長會包場支持公益電影

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

禮儀師入殮惡搞喊：手別亂摸　隔天起床出事「慘躺一個月」

竹女改「陽交附女」引發反彈　校長緩頰：只是研議階段

蝦皮店到店智取讓他嘆「再不努力沒工作」　內行打臉：還是要人力

29歲男3習慣心梗險死！醫一看「3條血管塞住」傻眼：像老年人

家裡沒人！高中妹打回去「陌生女接了」　結局毛炸：全家人禁談

準媽媽福音！健保9月起放寬妊娠糖尿病血糖試紙給付　逾1.2萬人受惠

登革熱擴散！台北、新竹、彰化首爆病例　雲林1女性重症住加護搶救

新冠就診連8周降！5大防疫措施今起鬆綁　一表看口罩、自主管理新制

60年一次！極兇「黑兔年」今晚鬼門開　2件事勿做、5生肖要小心

台南長榮中學實踐服務校訓　家長會包場支持公益電影

Uber優步小黃進軍台南　中華衛星台南大車隊盼帶動產業進步

2024賴蕭配成形？揭密蕭美琴意向　綠委：她不願說出口

桃園「新住民免費電腦課程」　黃英貴：提升個人競爭力

禮儀師入殮惡搞喊：手別亂摸　隔天起床出事「慘躺一個月」

「哈登人生」越演越難看　前教頭麥克海爾：不意外啦

日本關西機場交通管制　近3000名台灣旅客受影響

快訊／為錢放火「燒死3至親」！雲林逆子晚間遭羈押

《終極一家》合體慶生汪東城！網「秒回16年前」嗨翻：烏拉巴哈

正妹被糾纏躲百貨公司！北捷「搭訕大隊」恐觸法　警將擴大臨檢

快訊／台中大雅學府商圈驚傳墜樓　她一轉頭目睹鄰居重摔亡

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

今晚鬼門開！22禁忌一次看　5星座、3生肖注意了

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

「她面試說2句話」工作秒掰！主管：2類人易錄取

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

更多熱門

相關新聞

1支500！他滑蝦皮驚見「原味直笛」　網吐：臭到靠北

1支500！他滑蝦皮驚見「原味直笛」　網吐：臭到靠北

蝦皮上無奇不用，曾出現綁肉羹的塑膠繩、運屍袋，甚至原味內褲等！一名網友驚呼，看到有人販售「原味直笛」，還強調是女高中生自用，要以500元出售，讓原PO咋舌看傻「主打客群是想重溫小時候偷吹同學直笛的人嗎？」引發全場網友吐了「乾掉的口水超臭的好嗎？」

鳳梨認曾吸毒！他在蝦皮搜K盤看傻

鳳梨認曾吸毒！他在蝦皮搜K盤看傻

蝦皮攜手賣家　推循環包裝計畫2.0

蝦皮攜手賣家　推循環包裝計畫2.0

蝦皮店到店取貨「沒店員」　新門市多1機台

蝦皮店到店取貨「沒店員」　新門市多1機台

統一超iOPEN Mall開台　線上商城劍指蝦皮

統一超iOPEN Mall開台　線上商城劍指蝦皮

關鍵字：

蝦皮智取蝦皮店到店

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

DJ SODA崩潰再控「她用力揉捏我的右胸」！

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面