秋季平均0到2個颱風侵台　專家：今年「秋颱」少一點！聖嬰機率高

▲專家分析秋颱個數偏少。（圖／翻攝自Facebook／林老師氣象站）

記者李宜秦／台北報導

時序逐漸進入秋季，中央氣象局表示，未來一周沒有熱帶系統發展訊號，不過9、10月仍是颱風好發季，要多加留意。專家分析，今年秋颱個數偏少，預計有7成以上機率會發生聖嬰現象，屆時台灣雨量也會相對偏少。

臉書粉專林老師氣象站表示，根據目前全球海溫和大氣環流監測資料顯示，東太平洋到中太平洋的海溫持續增溫，聖嬰正處於形成發展狀態，預測今年秋季就會達到聖嬰事件成立的標準；到了冬季，更有超過7成以上的機率會發生聖嬰現象。

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根據過去歷史颱風資料顯示，每到聖嬰年，當年9至11月秋颱的生成數以及接近或通過台灣的個數都會較正常氣候值來的偏少；若同時伴隨印度洋偶極震盪正相位時，則秋季在台灣東半部的雨量也會相對偏少。

根據氣候統計分析，9月之後，在太平洋及南海海域估計還會有8至12個颱風生成，侵台數為0至2個。

林老師氣象站貼文解釋，每年9至11月侵襲台灣的颱風，常被稱為秋颱。秋颱外圍環流的暖空氣和東北季風的冷空氣合流，會在東北部外海產生所謂的共伴效應，易在迎風面的東北部（或北部）降下豪大雨。

氣象局預報員劉沛滕提醒，今日到周五降雨以午後雷雨為主，周末受到南海到巴士海峽低壓水氣增多影響，南部、東部降雨機率提高，其他地區也會有午後雷雨，降雨範圍擴大至全台。另未來一周沒有明顯熱帶系統發展情況，但9、10月的秋季仍是颱風季，依然要密切觀察。