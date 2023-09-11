　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

秋季平均0到2個颱風侵台　專家：今年「秋颱」少一點！聖嬰機率高

▲專家分析秋颱個數偏少。（圖／翻攝自Facebook／林老師氣象站）

▲專家分析秋颱個數偏少。（圖／翻攝自Facebook／林老師氣象站）

記者李宜秦／台北報導

時序逐漸進入秋季，中央氣象局表示，未來一周沒有熱帶系統發展訊號，不過9、10月仍是颱風好發季，要多加留意。專家分析，今年秋颱個數偏少，預計有7成以上機率會發生聖嬰現象，屆時台灣雨量也會相對偏少。

臉書粉專林老師氣象站表示，根據目前全球海溫和大氣環流監測資料顯示，東太平洋到中太平洋的海溫持續增溫，聖嬰正處於形成發展狀態，預測今年秋季就會達到聖嬰事件成立的標準；到了冬季，更有超過7成以上的機率會發生聖嬰現象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據過去歷史颱風資料顯示，每到聖嬰年，當年9至11月秋颱的生成數以及接近或通過台灣的個數都會較正常氣候值來的偏少；若同時伴隨印度洋偶極震盪正相位時，則秋季在台灣東半部的雨量也會相對偏少。

根據氣候統計分析，9月之後，在太平洋及南海海域估計還會有8至12個颱風生成，侵台數為0至2個。

林老師氣象站貼文解釋，每年9至11月侵襲台灣的颱風，常被稱為秋颱。秋颱外圍環流的暖空氣和東北季風的冷空氣合流，會在東北部外海產生所謂的共伴效應，易在迎風面的東北部（或北部）降下豪大雨。

氣象局預報員劉沛滕提醒，今日到周五降雨以午後雷雨為主，周末受到南海到巴士海峽低壓水氣增多影響，南部、東部降雨機率提高，其他地區也會有午後雷雨，降雨範圍擴大至全台。另未來一周沒有明顯熱帶系統發展情況，但9、10月的秋季仍是颱風季，依然要密切觀察。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
知名餐廳爆「蟑螂大餐」！　北市衛生局稽查結果曝
快訊／00878發錢了！　大戶睡醒爽領35萬
iOS 17正式版要來了　3款iPhone無法更新
10位啦啦隊女神出爐！　組台灣最強應援團
受災戶有3選擇　北市提供「一坪1600」租金補貼
震驚全美！「昏迷26年」植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝
「痛痛女孩」又3例勝訴！　立委喊話衛福部：別再打官司
快訊／高雄摩鐵命案！男倒臥浴缸身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南科塞車有解了！　3.3億新港社大道工程今年完工

搭機買免稅品也能刷卡！長榮首推「機上多元支付」　預購再打8折

衛武營「Open House打開廳院」免費索票！集結表演、戶外市集開跑

紅色死神來了！「AI強化職場力」技能線上教　零經驗也能變高手

秋季平均0到2個颱風侵台　專家：今年「秋颱」少一點！聖嬰機率高

蛋洗台中牛排館畫面曝！50人被欠薪　店內遭貼5字嗆：顧XX還錢

宜蘭創新書市5千人響應！新北、台東接力書店市集　集結咖啡手創

嘉義縣市不同調！停班課超混亂挨轟　黃敏惠遭市民洗版正面回應了

不輸芭比Q！一票狂喊「這6字」太洗腦　他秒懂：台灣突然也流行

超陌生！妹子IG跳「一堆風景照」以為被盜　一票驚+1：我也會

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

韓《想見你》「中年李子維」變惹　安孝燮長髮蓄鬍...流浪了嗎QQ

女兒洗衣花1萬多塊　爸不敢置信氣到無言

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

南科塞車有解了！　3.3億新港社大道工程今年完工

搭機買免稅品也能刷卡！長榮首推「機上多元支付」　預購再打8折

衛武營「Open House打開廳院」免費索票！集結表演、戶外市集開跑

紅色死神來了！「AI強化職場力」技能線上教　零經驗也能變高手

秋季平均0到2個颱風侵台　專家：今年「秋颱」少一點！聖嬰機率高

蛋洗台中牛排館畫面曝！50人被欠薪　店內遭貼5字嗆：顧XX還錢

宜蘭創新書市5千人響應！新北、台東接力書店市集　集結咖啡手創

嘉義縣市不同調！停班課超混亂挨轟　黃敏惠遭市民洗版正面回應了

不輸芭比Q！一票狂喊「這6字」太洗腦　他秒懂：台灣突然也流行

超陌生！妹子IG跳「一堆風景照」以為被盜　一票驚+1：我也會

中國加大海外投資　阻擋美日掌握全球供應鏈

辣人妻變「淫行員」！千字文自爆上班多P　網曝本尊讚：真的美

曾敬驊化身夢幻花美男！導演謝沛如「終於還他原本美貌」

南科塞車有解了！　3.3億新港社大道工程今年完工

Jaguar「電動版XJ豪華房車」傳重啟開發　450匹雙馬達車格再放大

「蟑螂大餐」港式飲茶稽查不合格！衛生局現場抓「4大衛生缺失」

南消六大強化新任中隊幹部指揮能力　強化救災管理效能

台東113年公告土地現值及公告地價作業說明會　12日有11場次

竹市府與兩醫院合作　送新生兒「嬰幼兒閱讀禮袋」

搭機買免稅品也能刷卡！長榮首推「機上多元支付」　預購再打8折

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

不斷更新／暴雨襲擊！嘉義大學各校區停課

周末變天「雨區擴大」　全台迎雨

廟會迷你裙正妹熱舞爆紅　超美笑容電暈鄉民

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

威力彩今晚飆5.2億　4星座4生肖財運旺

嘉義市停班課太亂！黃敏惠臉書遭罵翻

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

蛋洗台中牛排館畫面曝　遭貼5字嗆：顧XX還錢

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

她失戀拜月老　找男條件「打滿1頁A4」！

快訊／嘉義市國立高中職緊急宣布：停課不停班

更多熱門

相關新聞

饒慶鈴率市長等鞠躬感謝高雄完成救援

饒慶鈴率市長等鞠躬感謝高雄完成救援

「高雄救援軍，台東感謝您！」日前海葵颱風重創台東，各鄉鎮市都遭受嚴重災情之際，高雄市政府也立即派遣人力與大型清理機具於6日深夜迅速抵達台東，展開協助清理工作，並從7日起連續5天，分別前往台東市等縣內共計9個鄉鎮市，積極投入清理和救災行列。僅僅4天的時間，台東市區與各鄉鎮環境的市容環境約恢復九成，台東縣長饒慶鈴與台東市長陳銘風等人，10日下午前往台東棒球村第一棒球場，向高雄支援軍表達最高的敬意和謝意。

昨暴雨成災！低壓登陸嘉南整坨紫爆

昨暴雨成災！低壓登陸嘉南整坨紫爆

周末變天「雨區擴大」　全台迎雨

周末變天「雨區擴大」　全台迎雨

百人赴台東救災！饒慶鈴標記陳其邁：謝謝高雄

百人赴台東救災！饒慶鈴標記陳其邁：謝謝高雄

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

關鍵字：

颱風下雨氣象

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅夫妻宣布停更哭了！美女妻「潰堤送急診」

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

「世界第一美」現蹤信義區街頭！

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

快訊／美國隊長結婚了！克里斯伊凡娶小16歲辣妻

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

小鬼黃鴻升「遺作晚了6年」終於要上映！

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

即／豪雨淹半個縣！嘉義縣宣布11日停班停課

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

iPhone 15周三發表！　手機重量、尺寸搶先曝光

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

更多

最夯影音

更多
90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃
Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面