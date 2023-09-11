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高雄救援軍 台東感謝您！饒慶鈴率市長等鞠躬感謝高雄完成救援

▲縣長饒慶鈴率市長等鞠躬再次感謝高雄完成救援任務 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣長饒慶鈴率市長等鞠躬再次感謝高雄完成救援任務 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「高雄救援軍，台東感謝您！」日前海葵颱風重創台東，各鄉鎮市都遭受嚴重災情之際，高雄市政府也立即派遣人力與大型清理機具於6日深夜迅速抵達台東，展開協助清理工作，並從7日起連續5天，分別前往台東市等縣內共計9個鄉鎮市，積極投入清理和救災行列。僅僅4天的時間，台東市區與各鄉鎮環境的市容環境約恢復九成，台東縣長饒慶鈴與台東市長陳銘風等人，10日下午前往台東棒球村第一棒球場，向高雄支援軍表達最高的敬意和謝意。

縣長饒慶鈴表示，高雄支援團隊已經協助台東災後復原工作進行了4天。在環保局、各鄉鎮市公所清潔隊以及各相關單位的緊密協作下，通過大型機具和車輛的投入，主要公共區域和道路已經明顯恢復整潔，讓台東的居民感受到了無比的溫暖，因此，代表全體縣民感謝，並特別與陳銘風市長、環保局局長郭建成及同仁對於大家的辛勞慰勉。

▲縣長饒慶鈴率市長等鞠躬再次感謝高雄完成救援任務 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣環保局指出，高雄支援隊伍約有100名人員和41輛機具，將持續協助清理工作到11日中午後才返回高雄，協助清理的地點除了原先指派支援的8個鄉鎮市外，後來還增加了延平鄉，總計投入了9個鄉鎮市的工作。高雄支援軍每天一早即整隊出發，深入各區域進行清理工作，尤其是近日的豪大雨使得白天的清理工作變得更加困難。然而，大家並不畏懼困難，不辭辛勞，希望能夠協助環境早日恢復正常，截至10日晚間共計清除廢樹枝、落葉及雜物等風災垃圾約2,600公噸，後續清理工作將由環保局及各鄉鎮市清潔隊繼續接手，也歡迎縣民一起早日將家園恢復原貌。

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