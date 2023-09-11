高雄支援台東救災！百名隊員放2天榮譽假　陳其邁曝關鍵內幕

▲台東縣長饒饒慶鈴PO文感謝高雄。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

記者許宥孺／高雄報導

海葵颱風日前登陸，造成台東縣嚴重災情，高雄市長陳其邁上週調派41車100人前往支援災後復建，台東縣長饒慶鈴今（11）日也在臉書發文並標註陳其邁，大力感謝高雄的鼎力相助。對此，陳其邁再三表示「沒什麼」，直呼饒縣長太客氣，歡迎台東鄉親有空到高雄玩。環保局長張瑞琿表示，支援的百名隊員，將給予2天榮譽假，該有的福利不會少。

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▲▼高雄出動41部機具、100名人力前往台東支援救災。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁今日受訪時，還原決定派員支援台東的始末，事實上，上週他陪同總統蔡英文出訪史瓦帝尼，當地時間是6日清晨5點多接獲環保局通知，他認為人助互助，「當其他人有事，當然就是高雄市政府的事，颱風有事，當然就是高雄市政府的事」，相信大家彼此互相幫助也是應該的，「沒什麼，只是希望台東可以一切都平安，趕快恢復原狀」。

陳其邁強調，這是應該要做的事情，任何縣市首長都一樣。他也對饒慶鈴喊話：「饒縣長太客氣了，歡迎台東縣的縣民災情到一段落，有空可以到高雄來玩，我們當然都會很歡迎。」

▲高雄隊員協助台東海岸清理災後現場。（圖／記者許宥孺翻攝）

環保局長張瑞琿表示，此次任務，高雄市環保局、工務局共出動100名人力、41部機具車輛，6日晚間11點多全部到齊，安排好食宿後，隔天早上8點就出勤，這5天當中，相關廢棄物共處理3千多噸，這幾天台東天氣狀況不是很好，但第一線同仁還是很努力把這個工作完成。

張瑞琿說，今天早上開市政會議的時候，當場就決議，給予支援台東的隊員2天榮譽假，讓他們覺得，這個辛苦是值得的，也核實一律報加班，該有的福利都會照給。

▲協助卑南鄉清理災後道路旁斷落樹枝。（圖／記者許宥孺翻攝）

台東縣長饒慶鈴上午在臉書PO出「謝謝你，高雄！」的照片，鞠躬向從高雄前來台東協助風災清理的團隊致謝。饒慶鈴表示，海葵颱風遠離1星期，台東逐漸恢復日常生活，這是經過許許多多人的全力以赴，她特別提到「尤其是遠道而來的高雄市團隊，100位夥伴人員與抓斗車、吊車等41輛機具車輛，到今天中午共5天的時間，共支援了9個鄉鎮市、協助台東清理約3千噸的樹幹、樹枝、落葉等廢棄物。」

饒慶鈴也向辛苦的高雄團隊表達感謝，「在台東最需要時不遠千里送暖，也謝謝各鄉鎮市清潔隊，這幾天的努力，台東主要道路及公共區域大致恢復，將來其他縣市有需要，台東也一定挺身而出！」文末並直接標記高雄市長陳其邁的臉書專頁。

底下網友也紛紛感動表示，「幸若了，好感動謝謝高雄好朋友」、「謝謝高雄 所有救災人員都辛苦了!」、「救災不分顏色」、「大家都是台灣人 團結一心 創造未來」。