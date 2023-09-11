百人赴台東救災！饒慶鈴PO文標記陳其邁：謝謝高雄不遠千里送暖

▲饒慶鈴發文感謝高雄，並標註陳其邁協助海葵風災清理。（圖／台東縣長饒慶鈴臉書，下同）



記者蔡怡萍／台東報導

海葵颱風日前自台東登陸後，狂風暴雨肆虐，所到之處一片狼藉，首當其衝的台東縣災情尤為嚴重，高雄市長陳其邁隨即請市府調派32輛抓斗車等大型機具及人力支援前往救災清理，經過5天的努力終於大致恢復原貌。台東縣長饒慶鈴今（11）日也在臉書發文大力感謝高雄的鼎力相助，並標記陳其邁，表示「將來其他縣市有需要，台東也一定挺身而出」。

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台東縣長饒慶鈴上午在臉書PO出「謝謝你，高雄！」的照片，鞠躬向從高雄前來台東協助風災清理的團隊致謝，饒慶鈴表示海葵颱風遠離1星期，台東逐漸恢復日常生活，這是經過許許多多人的全力以赴，特別提到「尤其是遠道而來的高雄市團隊，100位夥伴人員與抓斗車、吊車等41輛機具車輛，到今天中午共5天的時間，共支援了9個鄉鎮市、協助台東清理約3千噸的樹幹、樹枝、落葉等廢棄物。」

饒慶鈴表達大力感謝之情「謝謝辛苦的高雄團隊，在台東最需要時不遠千里送暖，也謝謝各鄉鎮市清潔隊，這幾天的努力，台東主要道路及公共區域大致恢復，將來其他縣市有需要，台東也一定挺身而出！」，文末並直接標記高雄市長陳其邁的臉書專頁。

海葵颱風侵襲台灣之後，高雄市府表示基於縣市合作互助精神，且台東與高雄屬鄰近縣市，高雄市長陳其邁越洋指派市府副秘書長王啟川、環保局長張瑞琿擔任窗口對接，緊急調派32輛抓斗車、運土卡車及鏈鋸等機具，約80名人力前來台東協助街道、校園及廢棄物品，6日下午3點並由張瑞琿局長親自率隊，機具與支援人力於晚間抵達台東棒球村第一棒球場，將分配前往台東縣內8個鄉鎮市協助清理。

▲高雄市政府調派人力機具協助台東災後復原。（圖／記者楊漢聲翻攝）