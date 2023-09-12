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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

當北市長讓建商球員兼裁判？　柯文哲嗆「民進黨要小心」反被打臉

▲▼柯文哲醫療政策記者會-2 「人權自主 安寧善終」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

基泰建設的「基泰大直」建案施工造成周圍民宅崩塌，大批住戶必須撤離，而曾任台北市長的柯文哲遭爆出制定「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，讓建商球員兼裁判。對此，柯文哲受訪時表示，民進黨這樣打要小心，「要不要也把台南跟高雄拿出來看一看？」而作為台南立委的林俊憲就把台南市的勘驗規找出來反擊，「加油一點，不要每次都要別人翻資料出來打臉你好嗎？久了也是會煩的！」

民進黨陣營指控柯文哲針對大直民宅坦陷案都不出聲，是因鄰損規定建商球員兼裁判，是柯文哲任內定的。柯文哲說，很久沒有當台北市長，現在也是一般市民，記得當初是丙後來是改成丁，各方有意見可以再尋求第三方鑑定，這也是常規使用，他同時反嗆，民進黨就是這樣打人家，「要小心啊，那要不要也把台南跟高雄拿出來看一看？」

林俊憲回應，《台南市建築爭議事件處理及評審自治條例》寫得很清楚，賦予市府會同監造勘驗甚至勒令停工的權力，各地的地方自治法規大多也是同樣精神，就柯文哲最特別，任內修改規定，把所有權力丟回去給建商，一張「初步安全認定書」把公權力介入的管道堵住，直接放生無力對抗建商的普通民眾。

林俊憲批評，法規好端端的擺在那邊，幾十年都是同樣規定，柯文哲到底出於什麼動機要去動這條規則？這是現在最大的疑點。一個要選總統的人，整天搞得什麼都事不關己，什麼事情都是第一次發現，然後又對自己的所作所為提不出合理解釋，「想牽拖台南？我就把台南市的勘驗規則找出來給你看！」

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