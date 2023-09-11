熊鷹仿真羽毛+部落傳統文化　屏東林業小棧即起至10／15展出

▲熊鷹仿真羽毛暨部落傳統文化展，屏東林業小棧即起至10月15日 。（圖／屏科大提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東科技大學野保所孫元勳教授所主導的《熊鷹仿真羽毛暨部落傳統文化展》，11日在屏東林業小棧，邀請到農業部林業及自然保育署屏東分署朱木生副分署長、屏東地檢署陳盈錦檢察長等人一起開幕。

孫元勳教授與仿羽的研發者鍾金男工藝師自2018年起，為保護熊鷹生態同時又兼顧排灣族及魯凱族的歷史文化傳承，在林業及自然保育署屏東分署大力支持下，開始推動「熊鷹仿真羽毛繪製工作坊」。

這次展覽不僅揭露了神秘熊鷹的生態記事，更深入探討排灣族、魯凱族與熊鷹長久以來交織的文化歷史，更帶來具有創新工藝的「熊鷹仿真羽毛」，包括仿真熊鷹羽飾、仿真熊鷹羽扇與仿真熊鷹萊冠等展示，共計33件作品。

朱木生副分署表示，「傳統熊鷹羽飾所代表的意義是崇高且無可取代的，然而在資源永續與文化延續中，必須找出突破困境的契機。配戴羽飾不但是尊貴榮耀的象徵，同時也代表深重的責任。學習與推廣仿羽的前提，是要遵守傳統文化的規定，期許與族人一起達到維護傳統文化，又可以保育熊鷹的雙贏目標。」

熊鷹，是台灣體型最大的日行性猛禽，通常隱身於中高海拔的原始森林中，普羅大眾難以窺見其面貌。其亞成鳥身上獨特的三角斑紋，讓人聯想到百步蛇的神秘紋路，在排灣族和魯凱族的傳說中，領袖死後會化成百步蛇，再由百步蛇蛻變成熊鷹繼續守護部落，佩戴鷹羽象徵著守護族人的責任與尊貴的身分，僅部落當家領袖可以佩戴。有時對部落有重大貢獻的勇士，也會被部落領袖賦予佩戴鷹羽的資格。

為延續部落傳統文化，並保護此瀕危的物種，孫元勳教授開始推動「熊鷹仿真羽毛繪製工作坊」，透過自身的專業素養，與仿羽的研發者鍾金男工藝師的巧手相結合，向部落領袖和貴族傳授仿羽繪製的精湛技巧，使仿真羽毛在使用和佩戴上得以媲美真羽，但其使用方式也特別強調須遵循部落傳統的約制，不得隨意佩戴。這不僅是傳統與創新的完美融合，更是對部落文化和熊鷹生態保育的持續傳承。

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展覽時間：112/09/11～10/15

開放時間：每週二至週日上午10點至下午6點

定時導覽：每天下午2點和4點

展覽地點：屏東林業小棧(屏東市公園路11號)



熊鷹仿真羽毛暨部落傳統文化展