Mortlach慕赫200週年台灣首場實體特展《慕態》 　兩大沉浸式體驗空間邀酩家探索六大品牌精神

▲《慕態》特展透過慕赫六大精神，帶領酩家共同探索慕赫200年來的傳奇旅程。（圖／Mortlach慕赫提供，下同）

消費中心／綜合報導

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Mortlach慕赫創立於1823年，作為威士忌重鎮 ─ 蘇格蘭斯貝賽區的達夫鎮中首座擁有合法執照的酒廠，不論是神祕的2.81蒸餾工藝又或者是獨一無二的肉脂風味，都深受全球酩家的青睞，更為行家口中的傳奇存在。恰逢2023年正是慕赫酒廠創立200週年，慕赫也特別以Mortlach By Design的計畫，與國際知名設計師進行跨界合作，將慕赫酒廠製酒的六大精神，體現於六件設計作品上。慕赫運用縝密計算的蒸餾工藝，與設計師追求極致的理念不謀而合，透過慕赫品牌故事以及六大精神為靈感，首次在台灣打造實體沉浸式體驗的展覽空間，以投影互動搭配品酩酒款，讓大眾一同探索擁有悠長歷史的神秘酒廠，引領參觀者穿越時光，感受慕赫傳奇赫歷200週年的歷程。

慕赫六大精神、六種沉浸式體驗

《慕態》特展透過慕赫六大精神「無畏」、「膽識」、「迷人」、「神秘」、「繁馥」、「執著」，帶領酩家共同探索慕赫200年來的傳奇旅程。展覽空間共分為兩大展區，每個展區將能體驗到三個不同的慕赫精神，透過多重感官的沉浸式體驗，更深入地了解慕赫傳奇歷程和高超的釀酒蒸餾工藝，一同體驗慕赫六大精神演繹出的不同姿態。

第一展間透過其中三大精神，以無畏精神突破威士忌製程，打造獨一無二的 2.81蒸餾工藝；以膽識成就 Meaty酒體，富含獨特「肉脂味」迷人香氣揭開序幕，運用地面投影搭配鏡面壁面的反射，呈現出環景影像，彷彿身處在錯綜的金屬管線內，一窺2.81蒸餾工藝的箇中奧秘。不斷流動的酒液演繹威士忌在風味上的無限可能及變化，更造就慕赫無懈可擊的Meaty肉脂風味。互動式影像結束後更驚喜的以空中垂降聞香體驗組，透過慕赫迷人的香氣刺激嗅覺，引發味蕾的連動進而進行品酩體驗，品酩的酒款為獨獻台灣市場的慕赫12年單一麥芽威士忌，由慕赫首席調酒師Craig Wilson，將慕赫2.81的6座蒸餾器中，最小型暱稱為「小女巫」蒸餾器所造就出獨特醇厚酒液，注入全新四桶熟成技術，以Pedro Ximinez/Oloroso珍稀雪莉桶為主熟成調性，營造出馥郁醇厚的香濃莓果以及醇厚肉脂的展新風貌。在品牌DNA內更完美展現慕赫在創新工藝及珍視風味層次的變化。

接著第二展間則以慕赫作為神秘的「達夫鎮野獸」以繁馥層次和執著的精神，帶來感官的極致享受。展區以三面壁面影像與天地鏡面打造包覆式劇場空間，帶領酩家領略曾被威士忌權威Dave Broom 譽為「達夫鎮的野獸」的神秘氣息。首先透過縮時影像演繹慕赫酒廠及曠野日夜轉變間的變化，以此呼應酒體的神秘多變層次，並搭配野獸低吼傳達出「達夫鎮野獸」的強悍稱號。接著藉由白、藍、琥珀三種光影的變化氛圍，對應慕赫酒廠200年來在原料篩選的純淨程度、酒液製成的深奧神祕、醇厚層次的酒體，打造影像色調的三色視覺饗宴；最後以宏偉的當代設計環景影像，呼應慕赫酒廠創辦人喬治‧考威（George Cowie）的工程背景，透過出眾的品味及人格特質，秉持執著於精準的精神，方能創造出當代無可比擬的作品。在經歷視覺震撼後緊接著將滿足味蕾上的渴望，在第二展區亦將品酩慕赫16年單一麥芽威士忌，由100%雪莉桶完整熟成的慕赫16年，帶出多層次的輕盈花果風味，獨有的圓潤飽滿酒體與溫暖尾韻，為慕赫200週年《慕態》特展，畫下令人回味無窮的句點。

無論是品味醇厚的威士忌或是更深入了解慕赫神秘的故事，此次《慕態》特展兩大展區都將帶來難忘的瞬間。即日起至2023/9/21於台北中正區華山1914文化創意產業園區 西4館限時開展，透過Mortlach慕赫官網預約報名，即可免費入場。

報名連結：https://bit.ly/45JZb3F

【慕・態 體驗期間】

2023/9/6（三）～2023/9/21（四）

週一至週五18:00-22:00 每場35分鐘

週六、日12:00-22:00 每場35分鐘

團體報名至多4人，每人限報名乙次

詳情請見活動辦法▸ https://reurl.cc/qLya9n

[禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒]

[本文內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者]

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