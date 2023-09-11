幕後／侯友宜訪美拚增「藍白合」籌碼　兩岸議題必考成最大挑戰

▲侯友宜週四訪美。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜本周四（14日）將展開為期8天的訪美之旅，但據了解，還是有少數行程還在協調中，目前較確定是拜訪國會議員、參訪美國在台協會（AIT）總部，以及與較具代表性的智庫互動；至於美方關切的兩岸議題也是此次侯友宜訪美的必考題。黨內人士分析，從目前藍白陣營逐漸醞釀整合氛圍來看，侯若能因訪美行拉高支持度，讓目前有上升趨勢的支持度再往上走，有助換取藍白合作的談判籌碼，在野整合局勢能更加明朗。

侯友宜14日至21日訪問美國，沿途經過紐約、紐澤西、華府、舊金山等大城，除了拜訪傳統僑社、出席僑宴爭取支持外，也可望見到美國在台協會（AIT）主席羅森伯格，以及國會參眾議員與美方官員，但即便將要出發，目前行程也僅拍板8成，還是少數行程還在協調，傳出此行可能會見前美國聯邦眾議院議長裴洛西以及美國眾議院議長麥卡錫，不過侯方對此消息均三緘其口。

侯辦人士透露，許多行程會卡住無法安排，是因為尊重美方，拜登政府的方向非常明確，不會對任何一方有所偏袒，賴清德除了是民進黨總統參選人，也是現任副總統，美方更不能表現出偏好，以免誤觸政治紅線，但這同時也限制住其他參選人做出訪美突破的可能性。

黨內人士指出，如果侯友宜的訪美行成功，製造出他獲得美方重視的大眾印象，在出口轉內銷的效應加乘下，提高自己聲勢或者民調支持度，當他成為民調的穩定老二，和台灣民眾黨柯文哲拉開一定差距，也能使民眾黨內願意藍白合的聲音變大，侯友宜也能更墊高自己接下來和柯的談判籌碼，或許最快10月就能有明確藍白整合進度，全在等待侯此次訪美行的成效。

▲侯友宜、柯文哲。（圖／記者屠惠剛、湯興漢攝）

至於侯友宜此次訪美，該注意哪些事項？黨內涉外人士表示，重中之重還是在於兩岸政策的論述必須更為明確，同時也要對於台灣整體國防戰略有所主張，而且必須吸取柯文哲，和賴清德先前訪美的教訓，讓美方安心。他強調，侯友宜要謹記在言行舉止上不要踩上美國紅線，同時也要表達具體的兩岸政策，以贏取美方的認同。

由於總統參選人訪美向來被台灣政界稱作「面試」，侯友宜此行免不了會向美方說明兩岸以及對美政策。學者指出，美方希望將來的台灣領導人不會對兩岸製造「意外」，侯友宜所提的兩岸政策符合這項要求，他的穩健務實性格，恰好與賴清德若當選可能宣佈台獨，導致台海情勢更加緊張成為對比，若侯友宜能好好把握這點做出論述，美方也會因此更加安心。

台大政治系教授左正東指出，侯友宜此行赴美最大的挑戰，在於過去美方對於國民黨的疑慮則是可能傾向中國，且國際外交在民進黨長期主導下，對於在野更是吃虧，因此希望侯能夠透過這次訪美表達未來當選總統後，能夠闡述在兩岸維持現狀下，如何確保台灣擁有自我防衛的意志與作戰能力，在這樣的目標與方向上展開對話，也才能替選情加分。