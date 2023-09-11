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《人間條件八》開賣6小時完售！劇團緊急加開城市舞台4場次

▲▼綠光劇團《人間條件八-凡人歌》台北場開賣當天6小時完售，如今加開4場次。（圖／張大魯攝／綠光劇團提供）

▲綠光劇團《人間條件八-凡人歌》台北場開賣當天6小時完售，如今加開4場次。（圖／張大魯攝／綠光劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

綠光劇團推出吳念真編導《人間條件八-凡人歌》，在9/4開賣當天，6小時內國家戲劇院6500席全數完售，而台中、高雄場好位置也搶購一空，全台票房突破7成，再次見證「最會說故事的歐吉桑」魅力。劇團也緊急加開台北城市舞台4個場次，今（11）日起開賣。

吳念真先前透露《人間條件八》的靈感來源，其實是他手機中的LINE群組，看到很多同齡朋友喜歡發長輩圖刷存在感，甚至廣發很多「假消息」，讓他看了感慨「超失望」，同時也感受到「這些人很寂寞」。

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他承認過去到現在劇本寫的，都是跟自己人生有關、自己在意的事，新的劇情是感觸到，過去人們都說人生70古來稀，現在是人生70才開始，「在家庭裡面，你們一定會發現家裡永遠有個人，這個人處在退休狀態，雖然在家卻很沒有存在感。」於是他邀請綠光黃金班底陳希聖，飾演69歲的主角 廖明燦，退休在家無所事事，仍希望自己被尊重、被聆聽、被需要。

跟人間條件一到七不同的是，《人間八》可說是一齣喜劇，用好玩、有趣的方式來談嚴肅的議題，帶點黑色幽默的感覺。

▲▼《人間條件八-凡人歌》挑戰多元家庭，用幽默方式揭開人性考驗，還首度在劇中演出RAP。（圖／記者林育綾攝）

▲吳念真先前透露《人間條件八》的靈感來源，其實是看到很多同齡長輩在LINE群組刷存在感。（圖／記者林育綾攝）

劇中主角廖明燦人生起伏，先是經營色情按摩被逮捕，到後來中了樂透彩頭獎11億，家庭地位彷彿坐雲霄飛車一飛沖天。吳念真創造一個當代重組家庭，裡頭有主角與原配生的大兒子一家三口、再婚的老妻子、還有妻子前段婚姻的女兒，使《人間條件八》不僅講退休老人照護議題，更反映現今離婚率高、年輕人成家困難的當代問題。

這個「奇葩家庭」演員陣容堅強，包括金鐘影后王琄飾演的廖妻，是後母也是阿嬤；而廖明燦第一段婚姻的兒子——大同，由滅火器樂團主唱楊大正飾演，演歌雙棲的林雨宣，則化身大同的嗆辣妻子雨靜，兩人不僅要共同解決錢關問題，還有一個正處叛逆期的國中生——仁凱，特別找來〈大嘻哈時代〉竄紅的嘻哈新生代青蛙詮釋。

吳念真更為青蛙留下創作空間，讓他根據劇情，自行創作、編寫三首Rap音樂，凸顯這齣劇的家庭荒謬、世代溝通的議題。

▲▼《人間條件八-凡人歌》挑戰多元家庭，用幽默方式揭開人性考驗，還首度在劇中演出RAP。（圖／記者林育綾攝）

▲劇中主角廖明燦人生起伏，先是經營色情按摩被逮捕，到後來中了樂透彩頭獎11億，家庭地位彷彿坐雲霄飛車。（圖／記者林育綾攝）

《人間條件》系列自2001年起到《人間條件七》，已演出近400個場次，累積高口碑及好評，這次《人間條件八－凡人歌》票房告捷，吳念真也特別邀請綠光台柱柯一正、金鐘影后楊麗音加入演出陣容，期盼老戲骨、新生代同台飆演技，滿足台下粉絲的戲癮。

如今《人間條件八－凡人歌》台北場開賣即完售，今（9/11）再度啟售加演場，將於1/5-1/7在台北城市舞台加開4場次，9/15前購票可享早鳥價85折，更多詳情可洽詢綠光劇團，或上綠光劇團粉絲頁、兩廳院文化生活OPENTIX售票系統查詢。

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