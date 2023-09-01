最揪心外遇戲！小三爸戲份超催淚　綠光《清明時節》票房破9成

▲《清明時節》4.0昇華版，劇中精彩群戲調解委員會，上演原配、丈夫、小三對峙場景，讓觀眾直呼過癮。（圖／綠光創藝提供）

記者林育綾／綜合報導

綠光劇團30周年大戲《清明時節》4.0昇華版，從高雄、台中一路巡演累積口碑，將於今（1）日起到9月10日，在台北國家戲劇院演出9場，票房邁入9成。其中外遇三角戀的議題，引爆大批女性觀眾共鳴，飾演正宮的「第一媳婦」張玉嬿火力全開，讓許多觀眾叫好；不過「小三」張靜之與戲中爸爸柯一正的父女情感也超催淚，成功打造非典型的外遇戲。

《清明時節》講述「外遇」這道千年難解的課題，由游安順與張玉嬿配對成一對相親結婚多年的怨偶，因為丈夫與小三張靜之的精神出軌，牽扯出一系列的事件。

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▲游安順（右）與張玉嬿（左）飾演一對相親結婚多年的怨偶。（圖／綠光創藝提供）

張玉嬿飾演的原配秀卿，角色是傳統女性的縮影，一心為家庭付出；這次難得挑戰舞台劇，比電視連續劇更強調立即性的情緒表現。劇中夫妻兩人在餐桌前上演諜對諜，是最具看點的場景之一。

在簡單的對話堆疊中，妻子戳破丈夫在外有小三，質問對方「我到底做錯什麼？」，後來妻子上調解委員會爭取權利，更到小三家中討公道，種種女性自強舉措讓觀眾看得直呼過癮。

不過吳念真說，《清明時節》並非只聚焦外遇裡男歡女愛的情節，還會看到親情，柯導與靜之這對父女如何相互扶持，以及劇中角色每一個人遇到生命的困境時，他們所做的選擇。

▲五零年代的外遇習題，寫實劇情吸引大批女性觀眾共鳴。（圖／綠光創藝提供）



為了滿足現實生活沒有女兒的缺憾，吳念真別於原著，全新打造小三父親一角，由柯一正詮釋溫文儒雅的潘父，劇中柯知道女兒介入自己學生的家庭，雖然痛心，仍發揮父愛保護兒女，讓張靜之一想劇中的父親，就會哽咽，「他心裡其實是最糾結的人，但卻用溫暖的方法面對下一代」。

每次排練現場，吳念真從不缺席，將每位演員的情緒打磨到最佳狀態，而從第一版演到現在第四版的張靜之，面對全新男、女主角卡司陣容，更覺得自己像是「演了新的戲一樣」，張靜之說，「嬿姐詮釋的太太帶著一股神經質，看起來很漂亮、很有氣質，但是爆發力嚇人，那是一個完全不一樣的正宮」、「跟安順哥對戲非常揪心，他讓我看到更多關於輝昌的糾結，他對我的愛與不捨。」

▲柯一正（右）在劇中飾演張靜之（左）的父親，父女情感超催淚。（圖／綠光創藝提供）



《清明時節》9月1日～10日於臺北國家戲劇院演出，全台語發音，綠光創藝特別增設華文字幕版(9/1、9/8晚場)，票券所剩不多，購票可洽綠光劇團、兩廳院文化生活OPENTIX售票系統。

由於海葵颱風影響，綠光已擬定相關因應措施，將依據行政院人事行政總處公告後，發佈延期及退換票資訊，購票觀眾可密切留意綠光劇團粉絲頁、兩廳院文化生活OPENTIX售票系統公開資訊。