退休老人像「傢俱」存在感超低！吳念真看LINE群嘆：這些人很寂寞

▲吳念真編導《人間條件八-凡人歌》挑戰多元家庭，一場三代同堂的慶生會，揭開人性考驗。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

國民劇場「人間條件系列」風靡各年齡層，即將在9月到年底期間推出《人間條件八-凡人歌》！編導吳念真提到，這次劇本靈感其實是來自他的LINE對話群組，看到很多同齡朋友每天傳長輩訊息、刷存在感，感嘆「這些人很寂寞」；因此新戲描寫一位老人的退休生活，還挑戰「多元家庭」，甚至有饒舌RAP演出。

此次《人間條件八》未演先轟動，劇情有三代同堂，成員組成也相當「多元且複雜」，揭開當今家庭的「人性大考驗」，不過劇情上顯得比以往人間系列更幽默。

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▲吳念真透露，《人間條件八-凡人歌》雖然探討的議題也很嚴肅，但可說是一齣幽默喜劇。（圖／記者林育綾攝）

吳念真說，過去《人間條件》都很悲情，一到七集都有哭戲，也有人死；這次難得沒有人死，也沒有哭戲，算是喜劇，帶有黑色幽默，「主要是演出時也會適逢年底選舉期間，台灣已經很辛苦了，就用一部比較歡樂的戲來娛樂大家。」

此次《人間八》的劇本，吳念真透露靈感來源其實是他自己的LINE群組，看到很多同齡朋友喜歡發長輩圖刷存在感，或是「搶著說晚安」，「晚上9多說晚安就算了，還有傍晚6點多就在傳晚安」。而有些人習慣廣發訊息，也不會管是不是已經有人發過了；甚至很多是「假消息」，讓他看了感慨「超失望」，同時也感受到「這些人很寂寞」。

他體悟到，其實現在很多退休人士，在退休後的生活很空虛，這些人以前在上班、不在家時，家人還會記得「他去上班了」；但退休之後整天在家，反而存在感越來越低，「很多退休老人變得像傢俱一樣，沒什麼存在感。」

▲吳念真感嘆，很多退休人士都在乞討「被尊重、被聆聽、被需要」，或在LINE群組裡刷存在感。。（圖／記者林育綾攝）

吳念真表示，現在的人因為高齡化，從退休到死亡往往還有二三十年，這年紀的人依然渴望「被尊重、被聆聽、被需要」，卻往往是「三樣都沒有」，也很難得到。

因此他希望透過《人間八》的新戲讓人知道，當人生面對這樣的現實，就得去想「自己怎麼跟自己相處」，要怎麼規劃自己的退休生活，而不是一直向人乞討「被尊重、被聆聽、被需要」這些不可得的東西。

▲吳念真期望透過《人間八》讓人知道，重要的示去思考「自己怎麼跟自己相處」。（圖／記者林育綾攝）

此次新戲，集結老中青三代超強卡司，由陳希聖主演退休老人，他在劇中跟王琄是二度再婚的夫妻，王琄也有自己的女兒AMY（朱宥琳飾演）；而陳希聖也有自己的兒子、媳婦（由楊大正、林雨萱飾演），還有一位「孫子」由新生代饒舌新星青蛙飾演。

戲中家庭的組成結構相當多元，其中王琄為了顧及自己女兒和伴侶兒女的平衡，渴望被稱呼「媽媽」卻被稱「阿姨」的種種糾結，顯示出這個家庭本身就意識不集中；而陳希聖在戲中還曾因為經營情色按摩被逮補，到後來卻中了樂透11億，劇情發展令人好奇，也充滿人性考驗。

而戲裡將會有三段RAP演出，由新生代饒舌新星青蛙挑戰自己寫歌詞，生動描繪這個「奇葩家庭」。吳念真笑說，劇本裡這三段台詞是留白的，「全部放手給年輕人自己去寫，因為我寫的他也不能用！」今年高三準備升學的青蛙，演完這檔戲還緊接就要考學測，他也透露希望能考上表演相關的學校。

《人間條件八-凡人歌》9/29-10/1即將在臺中國家歌劇院上演，12/1-12/3於高雄衛武營國家歌劇院演出，12/22-12/24則於臺北國家戲劇院演出。目前9月場次一開賣就已賣破7成，購票詳情可至綠光劇團粉絲頁、兩廳院文化生活OPENTIX售票系統查詢。

▲《人間條件八-凡人歌》首場一開賣就賣超過七成。（圖／張大魯攝／綠光劇團提供）