吳念真打造「最強小三」！《清明時節》後座力強　觀眾：又笑又哭

▲吳念真在《清明時節》劇中一手打造最強小三，並透露自己最喜歡調解委員會橋段。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

台灣「最會說故事的歐吉桑」吳念真改編國家文藝獎作家鄭清文小說，編導綠光劇團30周年大戲《清明時節》，是睽違6年來第4度搬演到大型舞台。他一手打造「最強小三」以及對父女情的側寫，讓觀眾重新看三角戀當中的每個人，在十字路口的想法與選擇。首演後收到許多迴響，紛紛稱讚「後座力超強」、「又笑又哭」！

《清明時節》劇情刻畫寫實、對話貼近生活，外遇與親情的主題，引起大批女性觀眾共鳴，其中亦不乏幽默對白。吳念真自己也說，最喜歡的一場戲是上半場調解委員會，丈夫、元配與小三對質，互相調停吵成一團，像極了現在的網路世界，「大家都犯罪，但大家都在評論別人」。

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▲金鐘視帝游安順（右）與第一媳婦張玉嬿（左），在《清明時節》飾演貌合神離的夫妻。（圖／綠光劇團提供）

故事剖析了婚姻關係的無能與無奈，由實力派演員柯一正、張玉嬿、游安順、張靜之同台飆戲，演繹50年代保守民風下的「外遇三角戀」。其中「第一媳婦」張玉嬿與「金鐘視帝」游安順，首度飾演貌合神離的夫妻，排練期間苦練台詞功力、揣摩角色心境，首演獲得吳念真親自認證「兩位已經是老夫老妻了！」

在一段元配面對丈夫攤牌的經典場景，張玉嬿以自然生動的演技，細膩展現台灣妻子維護家庭的韌性，而劇中，她演出元配從不甘到泰然的成長層次，引發台下許多同齡觀眾感同身受，首演結束後，張玉嬿也真情流露表示，「從電視劇的苦情媳婦，到劇場爭取自己權益的秀卿，很感謝大家進劇場陪我們走這段路。」

▲張玉嬿首度擔綱《清明時節》女主角秀卿，首演大獲好評。（圖／綠光劇團提供）

與她對手戲的游安順，有別以往敦厚老實的螢幕形象，飾演拋棄髮妻的丈夫，他因為喜歡古典樂，愛上相處8個月的「氣質小三」張靜之，劇中出現的馬勒《第五號交響曲》稍慢版樂章，是馬勒寫給妻子艾爾曼的情書，也是虐心的代名詞，作家瓦力也讚嘆，「吳念真導演以唱片的概念穿針引線，讓主角在不合時宜的年代，不合時宜的小鎮，播放內心不合時宜的愛之歌、戀之謠，既熨貼了內心徬徨的悲曲，也烘托出迷人的音樂聲景。」

儘管是出軌男女，在吳念真筆下仍有立體的人物個性，他也以劇圓夢，「我的人生遺憾就是沒有女兒」，因此安排柯一正飾演小三張靜之的父親，從父女親情的側寫，看外遇對家庭造成的傷害，以及家人之間的包容力。

柯一正、張靜之合演賺人熱淚的「潘氏父女」，4度登台的張靜之笑說，「這麼多年，自己的感情觀也不一樣了，好像越來越覺得這個角色是為我量身打造，梨花外表看似柔弱，內心堅毅的性格，其實跟我很像。」

▲劇中元配秀卿（張玉嬿飾）與第三者（張靜之飾）和解。（圖／綠光劇團提供）

由於《清明時節》是全台語劇，在2023年4.0昇華版，首度增設「華文字幕場」，滿足不同背景的觀眾族群，首演後收到許多迴響，大讚「看完台語直接升級」、「超貼心」、「除了被故事和角色感動，一場下來同時學會好多道地的台語！」

▲綠光《清明時節》華文字幕首度登場。（圖／綠光劇團提供）

還有觀眾表示「很喜歡張玉嬿飾演的秀卿，好像可以跟著她憤怒、難過、成長」、「看了第3次，隨著年齡增長有不一樣的領悟，是一部能不斷重演的經典」。

吳念真也透露，《清明時節》是他最愛的劇本，「這部作品不是在探討男歡女愛，而是真實的陳述人在情感十字路口中，每個當事人的想法與選擇。讓觀眾自己去斷，去感受。最後在結局上的安排，也是向鄭清文老師致敬，希望帶觀眾領悟重重提起、輕輕放下的人生哲學。」