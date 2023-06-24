　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吳念真打造「最強小三」！《清明時節》後座力強　觀眾：又笑又哭

▲▼吳念真一手打造最強小三！綠光劇團《清明時節》首演後大獲好評。（圖／綠光劇團提供）

▲吳念真在《清明時節》劇中一手打造最強小三，並透露自己最喜歡調解委員會橋段。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

台灣「最會說故事的歐吉桑」吳念真改編國家文藝獎作家鄭清文小說，編導綠光劇團30周年大戲《清明時節》，是睽違6年來第4度搬演到大型舞台。他一手打造「最強小三」以及對父女情的側寫，讓觀眾重新看三角戀當中的每個人，在十字路口的想法與選擇。首演後收到許多迴響，紛紛稱讚「後座力超強」、「又笑又哭」！

《清明時節》劇情刻畫寫實、對話貼近生活，外遇與親情的主題，引起大批女性觀眾共鳴，其中亦不乏幽默對白。吳念真自己也說，最喜歡的一場戲是上半場調解委員會，丈夫、元配與小三對質，互相調停吵成一團，像極了現在的網路世界，「大家都犯罪，但大家都在評論別人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳念真一手打造最強小三！綠光劇團《清明時節》首演後大獲好評。（圖／綠光劇團提供）

▲金鐘視帝游安順（右）與第一媳婦張玉嬿（左），在《清明時節》飾演貌合神離的夫妻。（圖／綠光劇團提供）

故事剖析了婚姻關係的無能與無奈，由實力派演員柯一正、張玉嬿、游安順、張靜之同台飆戲，演繹50年代保守民風下的「外遇三角戀」。其中「第一媳婦」張玉嬿與「金鐘視帝」游安順，首度飾演貌合神離的夫妻，排練期間苦練台詞功力、揣摩角色心境，首演獲得吳念真親自認證「兩位已經是老夫老妻了！」

在一段元配面對丈夫攤牌的經典場景，張玉嬿以自然生動的演技，細膩展現台灣妻子維護家庭的韌性，而劇中，她演出元配從不甘到泰然的成長層次，引發台下許多同齡觀眾感同身受，首演結束後，張玉嬿也真情流露表示，「從電視劇的苦情媳婦，到劇場爭取自己權益的秀卿，很感謝大家進劇場陪我們走這段路。」

▲▼吳念真一手打造最強小三！綠光劇團《清明時節》首演後大獲好評。（圖／綠光劇團提供）

▲張玉嬿首度擔綱《清明時節》女主角秀卿，首演大獲好評。（圖／綠光劇團提供）

與她對手戲的游安順，有別以往敦厚老實的螢幕形象，飾演拋棄髮妻的丈夫，他因為喜歡古典樂，愛上相處8個月的「氣質小三」張靜之，劇中出現的馬勒《第五號交響曲》稍慢版樂章，是馬勒寫給妻子艾爾曼的情書，也是虐心的代名詞，作家瓦力也讚嘆，「吳念真導演以唱片的概念穿針引線，讓主角在不合時宜的年代，不合時宜的小鎮，播放內心不合時宜的愛之歌、戀之謠，既熨貼了內心徬徨的悲曲，也烘托出迷人的音樂聲景。」

儘管是出軌男女，在吳念真筆下仍有立體的人物個性，他也以劇圓夢，「我的人生遺憾就是沒有女兒」，因此安排柯一正飾演小三張靜之的父親，從父女親情的側寫，看外遇對家庭造成的傷害，以及家人之間的包容力。

柯一正、張靜之合演賺人熱淚的「潘氏父女」，4度登台的張靜之笑說，「這麼多年，自己的感情觀也不一樣了，好像越來越覺得這個角色是為我量身打造，梨花外表看似柔弱，內心堅毅的性格，其實跟我很像。」

▲▼吳念真一手打造最強小三！綠光劇團《清明時節》首演後大獲好評。（圖／綠光劇團提供）

▲劇中元配秀卿（張玉嬿飾）與第三者（張靜之飾）和解。（圖／綠光劇團提供）

由於《清明時節》是全台語劇，在2023年4.0昇華版，首度增設「華文字幕場」，滿足不同背景的觀眾族群，首演後收到許多迴響，大讚「看完台語直接升級」、「超貼心」、「除了被故事和角色感動，一場下來同時學會好多道地的台語！」

▲▼吳念真一手打造最強小三！綠光劇團《清明時節》首演後大獲好評。（圖／綠光劇團提供）

▲綠光《清明時節》華文字幕首度登場。（圖／綠光劇團提供）

還有觀眾表示「很喜歡張玉嬿飾演的秀卿，好像可以跟著她憤怒、難過、成長」、「看了第3次，隨著年齡增長有不一樣的領悟，是一部能不斷重演的經典」。

吳念真也透露，《清明時節》是他最愛的劇本，「這部作品不是在探討男歡女愛，而是真實的陳述人在情感十字路口中，每個當事人的想法與選擇。讓觀眾自己去斷，去感受。最後在結局上的安排，也是向鄭清文老師致敬，希望帶觀眾領悟重重提起、輕輕放下的人生哲學。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
外送員騎過「送肉粽路段」！回家昏3天　急衝宮廟：被鬼跟了
33歲韓歌手「謊稱罹癌」輕生亡　遺體4天沒人認領
買劃位票上船沒位子！一家人坐船尾「吸廢氣搭到澎湖」氣炸
快訊／大安區停車塔意外！　汽車連駕駛掉落地下3樓
黃健瑋遭控「趁勢性交」突缺席北影活動！　本人發聲了
快訊／雨彈狂炸！　11縣市豪大雨特報
搶第一個下飛機！　空姐曝「1行為」根本白痴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送員騎過「送肉粽路段」！回家昏3天嘔吐　急衝宮廟：被鬼跟了

買劃位票上船沒位子！一家人被迫坐船尾「吸廢氣搭到澎湖」氣炸

11縣市大雨及豪雨特報　新北、桃園雨量破百毫米

天價罕病藥8月起納健保！SMA基因治療一劑4900萬　給付需符2條件

吳念真打造「最強小三」！《清明時節》後座力強　觀眾：又笑又哭

「天空眨眼睛」睽違15年再度報到　天文迷搶拍紀錄夜空景象

快訊／11縣市豪大雨特報！對流雲系發展旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光！網驚：太可疑

明天收假日「半個台灣午後有雨」　下周末2地區水氣增雨更多

90師生不滿遭廢校　星光實驗學校26日移至市府上最後一課

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

俊昊才說「不是我的菜」秒打臉　潤娥散發女神光芒...看傻惹

煮湯滿眼期待等男友評價　被回「幹嘛煮」她秒變臉

戲精鸚鵡哭腔頻喊「好痛」　啜泣+無辜臉...網笑：影后

外送員騎過「送肉粽路段」！回家昏3天嘔吐　急衝宮廟：被鬼跟了

買劃位票上船沒位子！一家人被迫坐船尾「吸廢氣搭到澎湖」氣炸

11縣市大雨及豪雨特報　新北、桃園雨量破百毫米

天價罕病藥8月起納健保！SMA基因治療一劑4900萬　給付需符2條件

吳念真打造「最強小三」！《清明時節》後座力強　觀眾：又笑又哭

「天空眨眼睛」睽違15年再度報到　天文迷搶拍紀錄夜空景象

快訊／11縣市豪大雨特報！對流雲系發展旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光！網驚：太可疑

明天收假日「半個台灣午後有雨」　下周末2地區水氣增雨更多

90師生不滿遭廢校　星光實驗學校26日移至市府上最後一課

粽子不是只有熱量高！營養師曝「隱藏地雷」　這3招可化解

不斷更新／7上因雨暫停樂天2比0領先　陳俊秀2安2保送全上壘

外送員騎過「送肉粽路段」！回家昏3天嘔吐　急衝宮廟：被鬼跟了

快訊／北市大安區停車塔意外！　汽車連駕駛掉落地下3樓

日版《消失情人節》男主角合體劉冠廷、大霈！大秀撂京都腔撩台粉

買劃位票上船沒位子！一家人被迫坐船尾「吸廢氣搭到澎湖」氣炸

胃不舒服檢查「竟罹糖尿病」！他震驚　醫再細查不妙：是癌王

黃健瑋遭控趁勢性交發聲否認　突缺席北影活動...親發聲

11縣市大雨及豪雨特報　新北、桃園雨量破百毫米

天價罕病藥8月起納健保！SMA基因治療一劑4900萬　給付需符2條件

生活熱門新聞

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

大雷雨開炸2縣市！連轟1小時

3年讀大學1年當兵　教部：9月正式啟動「女學生不適用」

圓山飯店天花板坍塌！金龍噴泉遭砸斷

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光

「超巨型機車待轉區」地點曝光　當地人揭原因

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

Metoo還有大咖名嘴未爆！王瑞德點名4人「勁爆線索曝光」

馬路驚見「半甲純潔巨人」　目擊者傻：好大

高中病毒畢旅145人染疫　家長喊停課

雨區擴大！7縣市豪大雨特報

為150元賣人格！客人在雪花冰塞蟲求退費

更多熱門

相關新聞

唐綺陽認證吳念真「勞碌命」無法退休

唐綺陽認證吳念真「勞碌命」無法退休

台灣「最會說故事的歐吉桑」吳念真日前到唐綺陽Podcast節目宣傳舞台劇《清明時節》，不料被唐認證是「勞碌放大」的命格，他反問自己何時能退休？沒想到唐綺陽直言「你至死方休」，讓吳念真也大喊好慘，還表示早已預立遺囑，本來想海葬，可是怕別人暈船邊吐邊撒，所以想想算了。

70歲吳念真已「立好遺囑」

70歲吳念真已「立好遺囑」

跌倒2次被迫「透天換大樓」　吳念真：72歲還在為房事煩惱

跌倒2次被迫「透天換大樓」　吳念真：72歲還在為房事煩惱

《黑面琵鷺》導演認：我們是弱勢

《黑面琵鷺》導演認：我們是弱勢

拒提酬勞！吳念真放話「天道不容」

拒提酬勞！吳念真放話「天道不容」

關鍵字：

綠光劇團清明時節吳念真張靜之柯一正

讀者迴響

熱門新聞

NONO結婚證書一簽就變了

黃子佼爆「吳姍儒假面逼哭大鶴」黑料！

超商浩克又怒了　與新婚妻住台中摩鐵大吵

再爆演藝圈大哥車內侵犯！愛莉莎莎認「是未爆彈」　

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

NONO搞失蹤！朱海君昔捧孕肚心碎淚崩

NONO曾爆和AV女優一夜情！她認證「尺寸驚人」

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

誣陷女網紅崩潰關臉書指對方要求！廖峻兒子怒曝「私下LINE對話」鐵證

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

山區遇「大眼扁扁蛇」偽裝成藤蔓

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

TOYOTA「新 8人座MPV」登場

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

更多

最夯影音

更多
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！
廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面