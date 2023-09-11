今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中部3縣市大雨特報！中央氣象局觀測，今天（11日）清晨全台最低溫出現在花蓮縣壽豐的18.8度。氣象專家吳德榮提醒，周六、周日台灣附近水氣再增多，大氣不穩定，午後局部大雷雨、伴隨劇烈天氣的機率提高。

大雨特報：台中市、彰化縣、南投縣

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氣象局今晨發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台中、彰化及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，今天台灣環境吹乾燥的偏北風，水氣明顯減少，各地大多為晴到多雲，天氣相較穩定，僅花東地區及恆春半島有零星飄雨的機會，而受熱力作用影響，中南部及各山區局部仍有午後雷陣雨，不過降雨範圍減小、停雨空檔也增加；氣溫方面，清晨低溫為23至25度，稍有涼意，而白天高溫為30至32度，感覺較為溫暖舒適。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日水氣南移至巴士海峽，各地多雲時晴，中南部大氣不穩定，仍有局部大雷雨發展、伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的機率。



吳德榮分析，周二至周五台灣附近水氣減少，各地天氣穩定，平地大多晴朗，山區午後仍有局部陣雨的機率；周六、周日台灣附近水氣再增多，大氣不穩定，午後局部大雷雨、伴隨劇烈天氣的機率提高。

▼周末再變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

