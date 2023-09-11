基泰稱「有誠意負責」補償金卻要北市府核算　柳采葳批：勿甩鍋！

▲台北市議員柳采葳表示，基泰建設談到包含租金補償等，現場聲稱很有誠意、3小時內給予答覆，結果事後稱由台北市政府處理，質疑又想甩鍋給北市府。（圖／台北市議員柳采葳提供）

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」因施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，至少440人受到影響；而居民在10日下午等到基泰建設第一場說明會，但台北市議員柳采葳轉述，基泰的人看似很有誠意，面對細節無法回答部分，說晚上一定給予答覆，結果晚上9點傳給居民「後續補償金額、安置由市府處理」等訊息，質疑又要甩鍋給市府。

柳采葳11日表示，基泰建設施工不慎造成鄰房傾斜損壞，等了4天，終於在10日等到基泰建設出面，居民也終於等到第一場的正式說明會，但會中基泰蕭姓經理看似很有誠意說「會負責」，當場住戶提出許多問題，而蕭經理現場無法回應，直接跟住戶承諾3個小時會給，也就是晚上就會給住戶一個答案，結果等到的只有「聽從指示」。

柳采葳轉述，原本會中談到包含租金補償等，住戶也提到補償細節，包含租金計算方式，以及給予方式，現場基泰蕭姓經理針對細節無法回答的部分，承諾晚上之前一定給予回覆，還強調基泰很有誠意、3小時內會給予答案，結果大家等到的是「受到市府長官關切及指導，後續補償金額由市府核算，安置事實也由市府主導」，也讓人質疑是否又要甩鍋？

柳采葳指出，基泰提出的幾個條件都很不合理，包含補助一坪1000元等，使市府強調「不是基泰說了算」，而她認為基泰不能完全甩鍋，把責任丟給市府處理，「這件事情是基泰釀禍，但現在看起來，基泰一邊開記者會態度強硬，另一邊又跟住戶先承諾後反悔，把責任丟給市府，這絕對不是肇事建商應該有的態度。」基泰應該把要承諾的事項以白紙黑字，或是公司正式新聞稿模式釋出，而市府也應該謹慎自己的角色。

柳采葳認為，儘管基泰總經理馮先勉淚灑記者會現場，但現在最想哭最難過的是住戶，基泰董事長陳世銘在記者會上辭職，只是做個樣子、給粗暴交代，但基泰建設是「總經理制」，「總經理才是管事的人」，也是為什麼馮先勉敢講出多荒謬的「經典」語句，但「基泰建設這種粗暴的交代不是住戶要的，請拿出誠意來面對解決。」