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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／避免大直塌陷案再發生！　蔣萬安今4項裁示：即刻檢討「損鄰規則」

▲▼台北市長蔣萬安10日晚間出席大直安置戶義務律師諮詢會。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」因施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，造成至少440人被迫撤離；而有民代質疑北市府《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》有球員兼裁判問題，台北市長蔣萬安11日宣布，今日召開跨局處會議，做出了4項裁示，包括要都發局即刻全面檢討《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》。

蔣萬安11日上午出席張玉鳳女士捐贈救護車1輛典禮，原訂不接受媒體訪問，但會前臨時新增發表談話。蔣萬安表示，自己今早7時30分在北市府召集跨局處會議，針對基泰大直重大事故做出以下裁示，第一點，從今起北市府會和4大公會就台北市全市施工工地進行清查，務必針對184個工地全面清查，尤其是針對基泰建設與福益營造的工地。

蔣萬安提及，第二點，針對SOP檢討，包括《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》SOP和相關機制，要求都發局即刻全面通盤檢討，提出改進方案，並且對外公布；第三點，針對外界關心第二波假扣押，已經下令要求法務局在今（11）日完成正式書面遞狀，而住戶關心高額擔保金部分，也請大家不用擔心，北市府全額墊支。

會後，台北市政府發言人殷瑋補充道，蔣萬安會議中還有一項裁示，關於建設公司、分包商的相關資訊，由北市府來做搭設平台，務必做到公開透明，避免民眾踩雷。

此外，媒體追問，第二波假扣押為多少錢？蔣萬安回應，第二波假扣押是針對25戶受災戶部分，法務局也會和財政局、主計處來進行全面討論，同時要和25戶受災戶大家共同討論，預計今天會完成，而且提出書面訴狀。但隨後媒體再問，都發局、建管處會不會有人因為此事負責？蔣萬安並未回應，便轉身進入活動會場。

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