快訊／曝基泰大直下包商「齊崴營造」　北市：一個都別跑！讓大家避雷

▲台北市都發局長王玉芬。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」因施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，台北市長蔣萬安11日做4點裁示，要全面檢討《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》，以及將建設公司、分包商資訊公開透明；而台北市都發局長王玉芬11日也公布此次「基泰大直」建案的下包連續壁廠商，為「齊崴營造」，「一個都不要跑掉，讓大家可以避開雷區。」

王玉芬11日上午於大直現場針對最新進度做說明。王玉芬表示，因為三大技師公會鑑定報告出爐，除了嚴重受災的25戶該棟建築物外，其他房子結構上目前沒有安全疑慮，所以10日晚間開放住戶返家，不過目前僅回來38戶，數量並不多，部分民眾反映對住宅安全仍有疑慮，所以北市府會在近期召開說明會，針對有疑慮住戶做檢測結果說明，解除大家疑慮。

王玉芬提及，針對除了25戶以外的撤離戶，每一棟、每一住戶家裡是否有裂縫要補強部分，北市府會交由技師逐步勘驗，「每一戶都會有紀錄。」而記錄下來之後，也會逐步來做修繕。

至於嚴重受災的25戶部分，王玉芬說，北市府會在13日晚上7時舉辦說明會，針對25戶長期安置作為進行說明，「我們沒有所謂強迫住戶入住南港社宅，這都是讓住戶可以自己選擇。」

王玉芬說明，北市府提供了3種選擇方式，包括在南港基三社宅備妥25戶空間，裡面有家具、冷氣、冰箱等，讓住戶安心入住；倘若想住在大直附近，北市也會繼續提供現行的安置旅館；第三點，北市也提供每一戶住戶更自由的居住選擇，補貼一坪1600元租金補貼，讓住戶選擇在住家附近租屋居住。

此外，王玉芬說，北市今日針對184處開挖工地進行檢查，委託4大技師公會嚴格檢查，之後還會再對有地下室開挖、連續壁工程的工地做第二波檢查，且日後將加強所有工地檢查頻率，「預計每一個月會檢查一次。」而都發局也會針對《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》和SOP、結構外審規定等做整體檢視，「即刻啟動修法，全面性檢視跟修正」。

王玉芬強調，北市的相關建設公司、營造廠、分包廠商、相關技師等，如果有工地涉及公安跟鄰損部分，嚴重時會全部公開相關資訊，而她今天也要在此公佈「基泰大直」的下包連續壁廠商，為「齊崴營造」，之後還有一系列公布營造廠、下包廠，「一個都不要跑掉，也讓大家可以避開雷區。」