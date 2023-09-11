大直受災戶憂住宅安全「僅38戶願返家」　北市：近期開說明會解除疑慮

▲台北市都發局長王玉芬。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」因施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，至今撤離至少462人；而事發到10日晚間，經過3大技師公會鑑定，大直街1弄南側雙號住戶已經可以返家。但台北市都發局長王玉芬表示，至今只有38戶願意返家，且認為對住宅安全仍有疑慮，因此近期會召開說明會解除大家疑慮。

王玉芬11日上午於大直現場針對最新進度做說明。王玉芬表示，因為三大技師公會鑑定報告出爐，除了嚴重受災的25戶該棟建築物外，結構上目前沒有安全疑慮，其他都可以回家，並於10日晚間開放住戶返家，不過目前僅回來38戶，數量並不多，部分民眾反映對住宅安全仍有疑慮，所以北市府會在近期召開說明會，針對有疑慮住戶做檢測結果說明，解除大家疑慮。

▲大直民宅塌陷現場示意圖，目前除94巷1弄1、3、5、7、9號建築物共25戶已塌陷不堪使用，其餘建築物經勘查及監測資料顯示已趨於穩定，無立即安全疑慮，即可開放住戶返回。（圖／記者詹宜庭製作）

王玉芬提及，針對除了25戶以外的撤離戶，每一棟、每一住戶家裡是否有裂縫要補強部分，北市府會啟動，交由技師逐步勘驗，「每一戶都會有紀錄。」而紀錄下來之後，也會逐步來做修繕。

至於嚴重受災的25戶部分，王玉芬說，北市府會在13日晚上7時舉辦說明會，針對25戶長期安置作為進行說明，「我們沒有所謂強迫住戶入住南港社宅，這都是讓住戶可以自己選擇。」

王玉芬說明，北市府提供了3種選擇方式，包括在南港基三社宅備妥25戶空間，裡面有家具、冷氣、冰箱等，讓住戶安心入住；倘若想住在大直附近，北市也會繼續提供現行的安置旅館；第三點，北市也提供每一戶住戶更自由的居住選擇，補貼一坪1600元租金補貼，讓住戶選擇在住家附近租屋居住。

▲基泰大直街工安意外造成鄰棟民宅塌陷，25戶住戶嚴重受到影響。（圖／記者林敬旻攝）