「台灣抵抗意志不如烏克蘭」　學者： 3因素憂心資訊戰

▲台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋先前曾在監察院進行專題座談。（圖／監察院提供）

文／中央社

專長研究中共對台認知作戰的學者沈伯洋表示，他擔心台灣應對資訊戰的準備時間不夠了，因為中國的技術愈來愈精進，而台灣內部的分歧使得對中抵抗意志不足，與立陶宛、烏克蘭等國家面對俄羅斯的情況不同。

台北大學犯罪研究所副教授、「黑熊學院」院長沈伯洋是在世界台灣同鄉會與歐洲台灣協會於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉辦2023聯合年會期間發表演說並接受中央社記者採訪。

沈伯洋在論壇指出，中國對台資訊操控的主要對象是自認中立、不藍不綠，包括面對中共侵台是戰是降還未拿定立場者，這群約占20%的台灣人逐漸被中國透過兩岸交流或網路搜集個資等方式所掌握、鎖定。 他的調查顯示台灣面對中共認知作戰的脆弱性，例如僅不到2成台灣人認為假消息主要來自境外勢力，其中約3成多指向中國，卻各有2成指向美國或日本，「與現實距離非常遙遠」。

▲沈伯洋提到「烏克蘭人在2012、13年時親俄、相信俄國的聲浪不小，但從2014年俄國入侵克里米亞之後就改變了」。（圖／達志影像／美聯社）

參與論壇的一位外國聽眾對此不解，提問何以當美歐等國家的民眾愈來愈不相信中國，台灣卻還有許多人會受中國假資訊影響？ 沈伯洋解釋，台灣社會仍很分立，雖然可能只有15%的人會真正受中國資訊戰影響，但台灣選舉只要7%就可以改變結果。

他也提醒，中國認知作戰的對象是世上所有國家，就像俄羅斯發動侵略烏克蘭前，就對42個國家進行資訊戰，「如果不去面對，台灣會直接在資訊世界輸掉這場戰爭」。

台灣的反制之道，他認為首先是國際串連，世人愈瞭解中國，愈可能站在台灣這邊；其次必須建立敵我意識。對於後者，他告訴中央社，「這是我覺得最麻煩的事」。

現代戰爭型態是「大軍未動，輿論先行」，而有3個因素讓他擔心台灣來不及因應中國資訊戰的威脅。首先是技術面，從微軟日前公布的報告可見，中共資訊戰的手法愈來愈精進。 其次是情緒面，習近平上台後對內不斷強調「中華民族偉大復興」，恐怕變成自我實現的預言。因為以前中共靠經濟就可以穩定內部，「經濟好的時候不用講偉大復興，但經濟不好時就要用意識型態」。

而他最擔心的一點就是台灣人抵抗意志。「這取決於我們內部的條件，光是要不要抵抗中國就有分岐」。上週赴烏克蘭訪問的沈伯洋說，烏克蘭人在2012、13年時親俄、相信俄國的聲浪不小，但從2014年俄國入侵克里米亞之後就改變了。

他說，許多國家都經歷過內部分歧，直到一些事件而促成團結，像烏克蘭的民防其實不比台灣好，許多機制是這次戰後才建立，「但他們的意志比我們堅決，台灣則在種種因素下，要推動意志會推得很慢，恐怕需要好幾十年，但中國不會給我們幾十年」。

這次台僑年會，「黑熊學院」講師群也分享台海戰時海外台灣人如何協助保台。做法包括建立國際援助難民網絡、台灣後勤補給管道、協助傳遞正確敘事等。

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