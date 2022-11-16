▲沈伯洋將林智堅論文案與高虹安資策會爭議，於臉書上的發文數比較後發現明顯差距。（圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選打得火熱，新竹市的選戰也備受矚目，尤其民眾黨候選人高虹安近期爭議層出不窮，對此，台北大學犯罪學研究所助理教授、研究資訊戰的知名專家沈伯洋16日就在臉書分享他的觀察，以前新竹市長林智堅的論文案與高虹安的資策會爭議作比較，於臉書上的發文數差距約2倍，相關數據整理一出引起網友熱議。

沈伯洋指出，林智堅的論文案，從爆發到退選大概40多天，這期間臉書上文章數是7萬多篇，其中2萬來自粉專，5萬來自社團；高虹安資策會的爭議到現在也是40多天，剛好做一個比較，文章數是3萬多篇，其中1萬來自粉專，2萬來自社團。

此外，沈伯洋分析，兩邊的差距其一來自於不正常的社團流量，另一個就是粉專的差距，這個差距主要來自於新聞報導本身，因為粉專會跟著新聞走。如果以73個新聞的粉專來看，高虹安是2千多篇，林智堅是6千，再從各個新聞媒體的各別新聞量來看，在某些媒體都是1.8至2倍多的差距，而自由時報的差距較小。

沈伯洋指出，由於社團也會轉貼粉專，所以社團文章數量差距會被粉專引導，但通常差距會拉近，「至於為何兩邊的社團聲量差那麼多，大概就是我們平常會去注意的」，他表示「目前主打的都還是不信任、冷感、陰謀論，這大概也會是往後的主要形式。總統府、國安局、國防部、疾管署是主要被攻擊的目標，其他很多都是附帶的」。

沈伯洋在留言處補充，「像我這種有一個勾勾在旁邊的，實名認證的個人帳號，同樣的40多天來比較，林智堅185篇，高虹安329篇，完全倒過來，但看起來幾乎都是四叉貓的貢獻就是了」。