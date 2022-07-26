學者指認知作戰須有足夠資金挹注　建議立法追查金流來源

▲台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋。（圖／監察院提供）



記者林銘翰／台北報導

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋25日表示，有關中國對台灣的軍事行動，承平時期會先行建立接收資訊的管道，戰時就在這些管道投放各種相關爭議消息，而認知作戰的進行必須要有足夠的資金挹注，但是追蹤金流往往比資訊流困難許多，因此需要相關授權法案的推動及立法。

監察院下午發布新聞稿說明，為了增進監委了解認知作戰及資訊戰議題，並且作為職權行使參考，監察院外交及國防委員會25日邀請沈伯洋以「認知作戰–從疫情到烏俄戰爭」為題進行講演並舉行座談。

沈伯洋指出，近年中國與俄羅斯進行的軍事作為，就是所謂的「兵馬未動，『輿論』先行」，藉由當前國際情勢及疫情變化，強化假訊息發布及議題操作，而且方式推陳出新。

沈伯洋說，包括烏克蘭在內的多國人民，平時就是俄羅斯假消息的受眾，戰時則延伸為輿論戰。當多數國家支持俄國發動戰爭，或者抱持雙方對錯尚難論斷的態度時，就能發揮中斷或延緩各國對烏克蘭國際援助的作用。

沈伯洋也說，在俄羅斯發動戰爭前，就透過駭客建立適合當地的輿論管道，戰時則藉此散布各項陰謀論，當支持烏克蘭的國家當中，有相當比例的民眾接收並相信陰謀論，就能達成不相信政府及主流媒體氛圍的功效，等到戰爭爆發，這些資訊管道就會充斥對烏克蘭不利的訊息。

沈伯洋表示，有關中國對台的軍事行動，承平時期會先行建立接收資訊的管道，戰時就在這些管道投放各種相關爭議消息，這是我國現階段必須提防的重點。

▲監察院長陳菊（右一）及監察院外交及國防委員會召集人賴鼎銘（右二）參與座談。（圖／監察院提供）



沈伯洋認為，認知作戰的進行必須要有足夠的資金挹注，但是追蹤金流往往比資訊流困難許多，特別是當金流形成斷點時，便會使追查金流來源陷入困難，因此非常需要相關授權法案的推動及立法。

沈伯洋指出，當前網路直播普遍存在「被金錢所驅動的言論市場」的現象，觀察許多直播主、YouTuber等可以發現，當發言或影片主題對中國有利或者大力批評西方世界，則其所獲得的贊助及流量就會大幅增加。

沈伯洋說，這樣偏斜的言論市場，已經無法如實反映真實狀況，因此亟需一個好的法律制度，揭露這個背後的現象。

沈伯洋提到，中國攻台必先進行認知作戰及資訊戰；我國民眾雖然對中國不抱好感，卻非常熟悉中國各類社群網站、影音媒體等，這些管道以各種方式包裝散布「疑美論」、「仇日論」，等到觀眾熟悉這類錯假訊息，再釋放友中的相關資訊，假以時日，對國內民眾的敵我意識形成負面影響。

監察委員王麗珍在會中提及，NCC要推行的「數位中介服務法」，能否有效遏止假訊息傳播並監督相關金流；監察委員趙永清詢問，如何有效反制及打擊假消息在網路社群的傳播；監察委員葉宜津委員則關切中國軍事及網軍的攻擊能力。

另外，監察委員范巽綠則指出，台灣應該藉由全民國防，尤其是透過教育體系強化敵我意識；監察委員田秋堇也詢問，府院對於中國藉由兩岸學術交流進行統戰活動的瞭解程度。

監察委員浦忠成認為，國軍政戰系統宣導敵我意識效果有限，政府應該重視某些團體對中國過度親善情形；監察委員賴鼎銘、紀惠容則關心面對中國網軍攻擊如何由守勢轉為攻勢等，以上均由講者逐一回答。