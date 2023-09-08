網紅推手KK老師「手把手」教學　親「揭」直播主爆紅一關鍵

▲台灣本土媒體巨頭《東森新媒體ETtoday》成立線上課程平台「ETStar學習雲」，提供更多人學習的機會，特別推出全台唯一的「網紅造星路徑」，幫助實現夢想。（圖／ETStar學習雲）

記者曾筠淇／採訪報導

「ETStar學習雲」今（8日）正式開站！「ETStar學習雲」擁有Star的「配方」，想當網紅？想在鏡頭前直播賺百萬？平台推出「網紅造星」課程，名師不只線上指導，還特別結合免費實體課「手把手」現場「來真的」直接上場、檢視學員學習成果、現場協助素人的你，當下跨進網紅、直播主領域！慶開站，課程預購限時4折起。

學員只要上完平台任何一堂線上課(*一定要完課)，就有機會「免費」參加名師「個別指導」的實體課程，成為東森集團年度簽約之星。而強調「從自己出發，才有辦法經營起來。」被封為「直播電商教母」的KK老師就是老師之一，她是不少網紅、KOL的幕後推手，擁有豐富經驗，KK老師大方透露成為百萬直播主的「致富密碼」，其實比起流量，更應該「做自己就好」。

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「自媒體」不只需要流量

►少走一段冤枉路！KK老師帶你走捷徑

▲KK老師曾輔導直播主創造單月營收千萬。（圖／記者沈君帆攝）

KK老師（何鎧伃）接受《ETtoday新聞雲》採訪時透露，她從2013年開始接觸直播產業，雖然現在有很多人在做電商，但電商的初期成本比較高，相比之下，從自媒體出發反而更為可行。她在2019年真正接觸到商品，擔任服飾品牌顧問、與藝人合作，無奈那次卻以賠錢收場。

所幸KK老師並不氣餒，在一次又一次的嘗試下，發現「帶貨」的關鍵不僅僅是流量，能不能讓消費者、觀眾信任才是最重要的。從零到一並不容易，可是只要掌握祕訣，素人也能建立起自己的品牌，常做公益的她，多次幫助單親爸媽，她之前曾碰過一位罹癌的單親爸爸，對方去上她的課，其實就是「放手一搏」，最後那位爸爸找出自己的生意模式，業績從一場1000元至3000元，成長到3萬元至5萬元。

►KK老師不藏私！用手機「創造百萬收入」全攻略

▲「直播電商教母」KK老師（何鎧伃）將在「從零開始學習成為百萬直播主」課程中，教授在網海中出類拔萃的訣竅。（圖／記者沈君帆攝）

百萬直播主的「爆紅祕訣」

KOL、網紅、直播主這麼多，又該如何脫穎而出？KK老師不藏私，透露「私域運營」很重要，其實外界看到的，通常都只是「公域」，但除了在直播平台賣貨，很多直播主都會私下與粉絲互動，包含一些線下活動、客服問答等，一切取決於直播主有無用心經營，「直播等於在開店做生意，要站在第一線面對」，比起電商、業配，直播帶給消費者的信任度、黏著度其實差很多。

直播主和藝人都需要流量，但兩者實際上大相逕庭。KK老師表示，直播主若是親切、沒有距離感，更能獲取信任，讓人覺得「你的東西真的好」。而除了信任感，直播主有無認真挑品也非常重要，生意要做得長久，更要顧及品質。

藝人受歡迎的關鍵在於魅力、口條、形象，直播主則大不同，「只需要做自己就好」，要做的無非是更貼近民眾，展現真實的一面。KK老師也強調「從自己出發」，畢竟「如果要裝成不是你的樣子，長久經營蠻難的」。

▲KK老師教授直播帶貨的關鍵知識與留意事項。（圖／KK老師提供，下同）



直播帶貨不能踩的大地雷

直播帶貨也有很多眉眉角角要留意，KK老師透露最重要的一點就是挑品，「品質來源很重要」，在販售商品時，應該盡量避免單價低而未經相關檢驗的東西，在挑選時，可以選擇有設立公司、開發票、有商品檢驗的商品，對自己、對消費者都更有保障。

前陣子有不少網紅推薦某牌行動電源並開團，怎料卻有民眾在替行動電源充電時，發生爆炸意外。當時有不少網友討論道，開團者該不該道歉？要怎麼做才能挽回粉絲信任？

KK老師坦言，這就考驗了「私域經營」的能力，如果有客人、粉絲購買，一定要告知情況，並展現負責任的態度，開團者不妨先詢問廠商退換貨問題怎麼處理，而在「私域」方面，也要向客人說明，不是賣出去就沒事，最重要的就是「後續客服」。

基本功外的「3個流量密碼」

當然，除了打好基本功，銷售上也有一些技巧。KK老師分享了3個「致富密碼」，分別是限量、下殺、僅此一檔，幾乎無人能抗拒這樣的誘惑，看到、聽到，便忍不住手滑，直喊「+1」。

另外還有一點不能忽略，「建立商模」可說是直播主間不能說卻又你知我知的祕密，既不用囤貨，還能將價格壓低，就算只帶一樣商品，也可以取得最優惠的價格，創造買賣雙方的互利雙贏。

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►想靠直播賺錢，卻不知如何跨出第一步

►粉絲數停滯不前，沒流量又沒資源

►看不懂銷售數據，抓不到產品特色

►樂於分享好物，但社群卻不活躍

致富攻略全濃縮在「ETStar學習雲」，從社群經營、表達技巧、短影音製作到圈粉攻略，KK老師都將手把手教學，讓0基礎的新手小白也能學會直播原理、選品策略和互動技巧，升級成百萬直播主，讓你，即是品牌。

補教名師兼主持人的呂捷老師，也選擇品牌聲望度最高的「東森新媒體ETtoday」旗下的「ETStar學習雲」，首度開設線上課程。為了回饋對於廣大粉絲的支持，呂捷老師特別開放讓大家先許願開課方向。

▲想聽呂捷老師上什麼類型的課程，點圖填問卷，由你來決定。（圖／ETStar學習雲）

首波上線的師資有：Netflix《華燈初上》文化顧問的兩性關係節目指定專家條通女王席耶娜，傳授秒被搭訕的超猛撩心術，這堂課未開站先轟動，才上網測試己有2400多人關注、訂購；而扶輪社、獅子會指定的秒殺級手機攝影老師陳志亮（阿亮老師），則從線下走到線上，教人把人拍漂亮；《女人我最大》彩妝老師Pink、《中國好聲音》歌手指定詞曲創作者周書彥、國際級永生花設計授證教授陳艷等。

未來，「ETStar學習雲」將持續擴充課程內容，邀請更多重磅老師，以確保每位學習者都能找到適合自己的學習機會。