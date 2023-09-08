　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網紅推手KK老師「手把手」教學　親「揭」直播主爆紅一關鍵

▲▼「ETstar學習雲」一條龍網紅培訓開班。（圖／ETstar學習雲）

▲台灣本土媒體巨頭《東森新媒體ETtoday》成立線上課程平台「ETStar學習雲」，提供更多人學習的機會，特別推出全台唯一的「網紅造星路徑」，幫助實現夢想。（圖／ETStar學習雲）

記者曾筠淇／採訪報導

ETStar學習雲」今（8日）正式開站！「ETStar學習雲」擁有Star的「配方」，想當網紅？想在鏡頭前直播賺百萬？平台推出「網紅造星」課程，名師不只線上指導，還特別結合免費實體課「手把手」現場「來真的」直接上場、檢視學員學習成果、現場協助素人的你，當下跨進網紅、直播主領域！慶開站，課程預購限時4折起。

學員只要上完平台任何一堂線上課(*一定要完課)，就有機會「免費」參加名師「個別指導」的實體課程，成為東森集團年度簽約之星。而強調「從自己出發，才有辦法經營起來。」被封為「直播電商教母」的KK老師就是老師之一，她是不少網紅、KOL的幕後推手，擁有豐富經驗，KK老師大方透露成為百萬直播主的「致富密碼」，其實比起流量，更應該「做自己就好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「自媒體」不只需要流量

►少走一段冤枉路！KK老師帶你走捷徑

▲▼「直播電商教母」的KK老師（何鎧伃）宣傳照。（圖／記者沈君帆攝）

▲KK老師曾輔導直播主創造單月營收千萬。（圖／記者沈君帆攝）

KK老師（何鎧伃）接受《ETtoday新聞雲》採訪時透露，她從2013年開始接觸直播產業，雖然現在有很多人在做電商，但電商的初期成本比較高，相比之下，從自媒體出發反而更為可行。她在2019年真正接觸到商品，擔任服飾品牌顧問、與藝人合作，無奈那次卻以賠錢收場。

所幸KK老師並不氣餒，在一次又一次的嘗試下，發現「帶貨」的關鍵不僅僅是流量，能不能讓消費者、觀眾信任才是最重要的。從零到一並不容易，可是只要掌握祕訣，素人也能建立起自己的品牌，常做公益的她，多次幫助單親爸媽，她之前曾碰過一位罹癌的單親爸爸，對方去上她的課，其實就是「放手一搏」，最後那位爸爸找出自己的生意模式，業績從一場1000元至3000元，成長到3萬元至5萬元。

►KK老師不藏私！用手機「創造百萬收入」全攻略

▲▼KK老師,何鎧伃,ETStar學習雲,直播,電商,帶貨。（圖／ETStar學習雲）

▲「直播電商教母」KK老師（何鎧伃）將在「從零開始學習成為百萬直播主」課程中，教授在網海中出類拔萃的訣竅。（圖／記者沈君帆攝）

百萬直播主的「爆紅祕訣」

KOL、網紅、直播主這麼多，又該如何脫穎而出？KK老師不藏私，透露「私域運營」很重要，其實外界看到的，通常都只是「公域」，但除了在直播平台賣貨，很多直播主都會私下與粉絲互動，包含一些線下活動、客服問答等，一切取決於直播主有無用心經營，「直播等於在開店做生意，要站在第一線面對」，比起電商、業配，直播帶給消費者的信任度、黏著度其實差很多。

直播主和藝人都需要流量，但兩者實際上大相逕庭。KK老師表示，直播主若是親切、沒有距離感，更能獲取信任，讓人覺得「你的東西真的好」。而除了信任感，直播主有無認真挑品也非常重要，生意要做得長久，更要顧及品質。

藝人受歡迎的關鍵在於魅力、口條、形象，直播主則大不同，「只需要做自己就好」，要做的無非是更貼近民眾，展現真實的一面。KK老師也強調「從自己出發」，畢竟「如果要裝成不是你的樣子，長久經營蠻難的」。

▲▼KK老師。（圖／KK老師提供）

▲KK老師教授直播帶貨的關鍵知識與留意事項。（圖／KK老師提供，下同）

直播帶貨不能踩的大地雷

直播帶貨也有很多眉眉角角要留意，KK老師透露最重要的一點就是挑品，「品質來源很重要」，在販售商品時，應該盡量避免單價低而未經相關檢驗的東西，在挑選時，可以選擇設立公司、開發票、有商品檢驗的商品，對自己、對消費者都更有保障。

前陣子有不少網紅推薦某牌行動電源並開團，怎料卻有民眾在替行動電源充電時，發生爆炸意外。當時有不少網友討論道，開團者該不該道歉？要怎麼做才能挽回粉絲信任？

KK老師坦言，這就考驗了「私域經營」的能力，如果有客人、粉絲購買，一定要告知情況，並展現負責任的態度，開團者不妨先詢問廠商退換貨問題怎麼處理，而在「私域」方面，也要向客人說明，不是賣出去就沒事，最重要的就是「後續客服」

▲▼KK老師。（圖／KK老師提供）

基本功外的「3個流量密碼」

當然，除了打好基本功，銷售上也有一些技巧。KK老師分享了3個「致富密碼」，分別是限量、下殺、僅此一檔，幾乎無人能抗拒這樣的誘惑，看到、聽到，便忍不住手滑，直喊「+1」。

另外還有一點不能忽略，「建立商模」可說是直播主間不能說卻又你知我知的祕密，既不用囤貨，還能將價格壓低，就算只帶一樣商品，也可以取得最優惠的價格，創造買賣雙方的互利雙贏。

▲▼KK老師。（圖／KK老師提供）

創造百萬收入的「最後一個錦囊」

一台手機，就能創造百萬收入？如果你......
►想靠直播賺錢，卻不知如何跨出第一步
►粉絲數停滯不前，沒流量又沒資源
►看不懂銷售數據，抓不到產品特色
►樂於分享好物，但社群卻不活躍

▲▼KK老師。（圖／KK老師提供）

致富攻略全濃縮在「ETStar學習雲，從社群經營、表達技巧、短影音製作到圈粉攻略，KK老師都將手把手教學，讓0基礎的新手小白也能學會直播原理、選品策略和互動技巧，升級成百萬直播主，讓你，即是品牌。

補教名師兼主持人的呂捷老師，也選擇品牌聲望度最高的「東森新媒體ETtoday」旗下的「ETStar學習雲」，首度開設線上課程。為了回饋對於廣大粉絲的支持，呂捷老師特別開放讓大家先許願開課方向。

▲▼ETStar學習雲，呂捷。（圖／ETStar學習雲）

▲想聽呂捷老師上什麼類型的課程，點圖填問卷，由你來決定。（圖／ETStar學習雲）

首波上線的師資有：Netflix《華燈初上》文化顧問的兩性關係節目指定專家條通女王席耶娜，傳授秒被搭訕的超猛撩心術，這堂課未開站先轟動，才上網測試己有2400多人關注、訂購；而扶輪社、獅子會指定的秒殺級手機攝影老師陳志亮（阿亮老師），則從線下走到線上，教人把人拍漂亮；《女人我最大》彩妝老師Pink、《中國好聲音》歌手指定詞曲創作者周書彥國際級永生花設計授證教授陳艷等。

未來，「ETStar學習雲」將持續擴充課程內容，邀請更多重磅老師，以確保每位學習者都能找到適合自己的學習機會。

 
ET快訊
收基泰30萬政治獻金　　王鴻薇曝捐獻者身分
台北盆地「體質不良」！專家曝大直塌陷2大主因：地底都是爛泥
基本工資調漲至2萬7470元　勞保費率調升
蘋果發表會倒數　iPhone 14率先降價4500元
ETStar學習雲開站！　優惠碼限時搶
獨／遭賓士爸檢舉「3項違規」　爆乳媽回應了
辣妹老闆娘現烤麵包送暖　受災戶感恩：太熱心
快訊／基本工資調升至27470元！　時薪183元
快訊／雨還沒停！12縣市大雨特報　最新警戒區出爐
367人無家可歸　北市府承諾「可住到下周一」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國家警報響了！暴雨猛轟3地　12縣市豪大雨特報

台北盆地「體質不良」！專家曝大直塌陷2大主因：地底都是爛泥

8成司機員連署「國慶日依法休假」不開車　台鐵照賣逾21萬張車票

獨 ／虎頭蜂盤據中橫監視器！他上網一看傻眼　公路總局出手了

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」　親曝：得到想要的下場

獨／大學迎新沒團練就罰錢！家長怒「霸凌+討債」　學校說話了

快訊／雨還沒停！12縣市大雨特報　最新警戒區出爐

全台唯一未設火葬場！彰化拚建生命園區　說明會千人到場

網紅推手KK老師「手把手」教學　親「揭」直播主爆紅一關鍵

快訊／猛烈雨彈來了！大雷雨強襲4地　警戒區出爐

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

19縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

快訊／國家警報響了！暴雨猛轟3地　12縣市豪大雨特報

台北盆地「體質不良」！專家曝大直塌陷2大主因：地底都是爛泥

8成司機員連署「國慶日依法休假」不開車　台鐵照賣逾21萬張車票

獨 ／虎頭蜂盤據中橫監視器！他上網一看傻眼　公路總局出手了

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」　親曝：得到想要的下場

獨／大學迎新沒團練就罰錢！家長怒「霸凌+討債」　學校說話了

快訊／雨還沒停！12縣市大雨特報　最新警戒區出爐

全台唯一未設火葬場！彰化拚建生命園區　說明會千人到場

網紅推手KK老師「手把手」教學　親「揭」直播主爆紅一關鍵

快訊／猛烈雨彈來了！大雷雨強襲4地　警戒區出爐

戴資穎中國賽4強再碰安洗瑩　「希望明天狀態更好」

新竹私校再傳霸凌！警衛室外直接圍住　電擊棒威脅…警方回應了

愛貓受困大直廢墟！女飼主曝「沒逃出原因」急：牠是我家人

獨／省道新標誌「跟著箭頭右轉」突收1200罰單　雲林男超傻眼

快訊／大雨開轟！　 彰化縣4地淹水警戒

《航海王》真人版第二季何時推出？製作方曝：劇本已經準備好了

大媽想讓電梯停住「拿鐵架擋門」　幾秒後卡住爆炸狂冒白煙

楊皓如怒批「大直樓塌非常扯」　危機四伏房：竟還要花一坪100萬買？

首例！日本民眾提告岸田政府　要求停止排放福島核廢水

收基泰建設30萬政治獻金惹議　　王鴻薇曝捐獻者身分

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

生活熱門新聞

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

夫搞上親媽！妻曝他身分：該叫你爸？

雨彈開炸！4縣市大雨特報　一路下到晚上

60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「2句話」

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

台灣「紙杯泡麵始祖」強勢回歸！老饕驚呼：懷念的童年味

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

更多熱門

相關新聞

ETStar線上開課！網紅課「優惠碼」限時搶

ETStar線上開課！網紅課「優惠碼」限時搶

想要成為網紅？渴望在鏡頭面前直播賺到第一桶金？《東森新媒體ETtoday》今天（9月8日）正式推出「ETStar學習雲」線上課程學習平台，結合業界翹楚，啟動「網紅造星」培訓計畫，只要學習完成平台上任何一門線上課程，就有可以「免費」進修名師「個別指導」的實體課程，有機會成為東森集團年度簽約之星！別再猶豫，立即行動，今天就是你蛻變的開始！趕緊搶購開站專屬優惠，4折特價火熱進行中！結帳時只要輸入優惠碼「ETSTAR」，就可以再省 50元台幣。

朱學恒神隱3個月！約雪乳戰神開直播

朱學恒神隱3個月！約雪乳戰神開直播

99購物節補貨夯品公開　口罩賣出近55萬個

99購物節補貨夯品公開　口罩賣出近55萬個

ETstar網紅課　10大QA一次看懂

ETstar網紅課　10大QA一次看懂

21天火速曖昧→情人！條通女王「4大超猛撩心術」

21天火速曖昧→情人！條通女王「4大超猛撩心術」

關鍵字：

KK老師何鎧伃ETStar學習雲直播電商帶貨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

獨／ KID《玩很大》受傷坐輪椅回國

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

女星抓包「老公床戰親媽」崩潰離婚！

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

即／台中KTV兇殺！18歲男無命跡象

驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達回應了

大直住戶怒：8個月沒人理我們

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面