民主聖地後援會成立　賴清德：嘉義市贏就是得到多數民意支持

▲賴清德出席「嘉義市信賴台灣後援會成立大會」，現場民眾湧入人氣沸騰。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民主進步黨主席暨總統候選人賴清德今（10）日上午出席「嘉義市信賴台灣後援會成立大會」，賴清德表示，嘉義市是台灣的民主聖地，更是全台民意的指標，「只要嘉義市贏，就是得到多數民意的支持」。

▲賴清德南下嘉義出席「嘉義市信賴台灣後援會成立大會」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

賴清德提三大承諾，包括關懷照顧弱勢族群、扶植中小企業、重視中南部發展等，未來將向嘉義鄉親學習捍衛民主、溫暖行善的精神，致力打造一個均衡發展的台灣，讓每一個縣市都受到政府的公平照顧，共同往前走得更遠、更穩、更進步。

現場包括後援會總會長黃俊森、榮譽總會長暨嘉義市前市長涂醒哲、嘉義市黨部主委黃露慧、律師顧問團長曾錦源上台致詞外，勞動部政務次長李俊俋、顧問團總團長陳茂松、嘉義市議長陳姿妏，以及許多黨公職等皆到場相挺，現場湧入超過1500名支持者，展現團結氣勢。

▲民進黨嘉義市黨部主委黃露慧「嘉義市信賴台灣後援會成立大會」致詞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

賴清德致詞時首先向嘉義市的父老鄉親、民主前輩致敬並提到嘉義市就是台灣的民主聖地，從台灣首位女性地方政治首長許世賢醫師開始，民主的力量一脈相傳至今，同時帶領台灣從專制獨裁的年代，逐步邁向民主開放的時代。

他也感謝嘉義市信賴台灣後援會總會長黃俊森、顧問團總團長陳茂松及各分會幹部的努力，在他們的領導下，才能夠繼六月份成立嘉義市信賴之友會，今天再次熱鬧舉辦、團結嘉義鄉親，目的就是為了集結嘉義市各界力量，「因為嘉義市正是台灣民意的指標」任一政黨只要能夠在選舉中贏得嘉義市民的支持，就等於得到多數民意的支持，於是希望要與嘉義鄉親分進合擊、團結一致，一定要贏下嘉義市。

賴清德也提出三大承諾表示，第一，關懷照顧弱勢族群。他也承諾將結合台灣各界善良的力量，照顧在社會邊緣的弱勢族群，讓大家都能安居。

第二，扶植中小企業、創造青年返鄉就業機會。賴清德說，台灣經濟持續穩健成長，台灣的世界競爭力也已經晉升至全球第6名。在台灣同步迎接智慧化時代來臨，並因為各項新興科技改變生活、商業應用的同時，更要持續扶持中小企業，讓中小企業在政府的幫忙與支持下推動數位轉型，並跟上國家政策、社會潮流、世界趨勢的改變。「中小企業為台灣提供了九成以上的就業機會」，只要中小企業穩固、就業機會持續成長，社會就能安定與進步。

第三，均衡台灣、重視中南部發展。賴清德說，民進黨從陳水扁總統首次取得執政，在蔡英文總統領導之下，中南部發展益發被政府重視。未來他也將建立中央與縣市政府、鄉鎮公所的溝通平台，定期開會，針對各鄉鎮地區的需求，討論評估可行性、經費來源、優先順序等。賴清德也舉例表示，過去涂醒哲擔任嘉義市長任內，就曾針對嘉義科技化、污水下水道及污水處理廠等基礎建設等向中央提出建言與爭取。

最後，賴清德說道，嘉義是台灣的民主勝地，同時也是民意的指標。除此之外，嘉義更是溫柔的城市，包括聞名全台、今天也到場相挺的嘉邑行善團，他們的善舉遍布整個台灣，包括賴清德曾經擔任行政首長的台南市，其中柳營、白河、麻豆等地，都有過嘉邑行善團的行善足跡。

賴清德說，希望嘉義鄉親團結一致，讓他當選總統，王美惠當選立法委員，他們將持續向嘉義鄉親學習捍衛民主、創造和平繁榮的精神，以及溫暖行善的這一份溫柔，並在支持弱勢族群、扶持中小企業、穩定創造就業機會、建設發展中南部等願景下，讓全台灣都能均衡發展、人民都能安居樂業。