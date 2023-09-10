桃園市八德風華藝能大賞9日登場　展出「藝起同樂繪」得獎畫作

▲桃園市八德風華藝能大賞9日登場。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區公所舉辦「2023八德風華藝能大賞」，9日晚間於大成國小登場，八德在地樂團、學生社團及知名歌手等輪番上陣帶來精彩的演出，現場填問卷送實用宣導品，吸引許多民眾到場參加，享受輕鬆的八德仲夏夜。

八德區公所表示，9日的舞台節目，不僅邀請到經典華語樂壇歌星-曾淑勤、桃園八德在地樂團-BIG CHANGE大改樂團及在地4所學校學生社團：新興高中熱舞社、八德國中原勢舞起-原住民舞蹈團、大成國中韓風舞蹈社、永豐高中熱舞社；另為祝賀八德區大成國小邁入創校第100周年，還規劃「大成國小音樂班x唐爵愛管弦樂團」聯合演出，特別編寫交響組曲為活動營造磅礡氣勢，壓軸更安排新生代創作歌手，同時也是大成國小校友的許靜芳，於活動中首次公開獻唱改編曲目。

「2023八德風華藝能大賞」除有動態的晚會活動外，社會福利宣導攤位由本公所社會課結合退輔會桃園榮家政風室，以「心手相廉‧向前行」遊戲互動進行廉政宣導，期強化全民反貪倡廉意識。

另策劃「藝起同樂繪」繪畫比賽，邀請八德區的國小學童在暑假期間去探訪、採集屬於八德的在地元素，並透過畫筆彩繪出他們眼中的八德，期望藉此激發孩童們的想像力和創造力，以及對家鄉的認識與關懷。「藝起同樂繪」繪畫比賽分為低、中、高年級3組，每組取前3名及佳作10名，得獎者可獲得獎狀及禮券，將於9日活動中公開頒獎，且得獎作品將於9月9日至10月21日展示於大成國小游藝館。