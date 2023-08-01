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【廣編】第20屆「利百代之星繪畫比賽」再創新高　超過9000件參賽作品登場！頒獎典禮精彩舉行

▲▼利百代之星,繪畫比賽,頒獎典禮。（圖／利百代提供）

▲利百代實業股份有限公司總經理張正昇及蒞臨貴賓（圓桌從左至右依序為顏惠芸老師、黃元禧老師、利百代張正昇總經理、利百代桃園廠廠長蔡秀錦、好好聽文創傳媒潘祖蔭董事長）頒獎典禮結束後與第20屆利百代之星繪畫比賽得獎者、家長們開心合照，留下這刻幸福的瞬間。

圖、文、／利百代提供

「利百代」，臺灣指標性的文具品牌，自民國54年起舉辦兒童繪畫比賽，歷經多個世代，見證了臺灣美學的發展軌跡。今年的「利百代之星繪畫比賽」主題為「幸福的瞬間」，作品累計將近9000多件的參賽作品，創下歷年最高紀錄。這股充滿創意的繪畫風潮，再度凸顯了臺灣兒童美學的無限潛能。

活動邁入第20屆，利百代積極投入公益，除了提供兒童們發揮創意的平臺外，更融入企業社會責任的理念。今年，利百代特別邀請「小岳哥哥」擔任活動大使並主持頒獎典禮，7月30日當天與得獎的小朋友們現場同樂。

▲▼利百代之星,繪畫比賽,頒獎典禮。（圖／利百代提供）

▲第20屆利百代之星繪畫比賽活動大使-小岳哥哥（左一）於頒獎典禮開場，與得獎小朋友們開心的互動。

第20屆比賽主題，名為「幸福的瞬間」。孩童的畫筆描繪著生活中的幸福，記錄珍貴的回憶。他們簡單而純真的創作，喚醒我們遺忘的美好。這些畫作彷彿繪畫出幸福的秘密花園，感動著每個心靈。讓我們珍愛這些繽紛的畫筆，重新發現生活中的幸福與感動。

利百代在評審陣容上相當用心，邀請文化大學廣告學系教授：黃元禧、楊勝雄、顏惠芸三位重量級設計領域老師，利用他們專業的美學見解，來評鑑將近9000多件的參賽作品，經老師們激烈地討論並選出了60張優秀之作。

▲▼利百代之星,繪畫比賽,頒獎典禮。（圖／利百代提供）

▲黃元禧老師（後排右）、顏惠芸老師（後排左）頒發幼稚園組得獎小朋友獎狀，開心與得獎者合影留念。

《利百代之星繪畫比賽》不僅是一個兒童藝術的舞臺，更是培養夢想、發展創意的搖籃。每年的比賽都引發無限的創作力，各地小朋友們透過繪畫表達對幸福的感受與對美學的追求。「利百代」希望此活動，能讓孩子們在畫筆下感受幸福，進而用善良和禮貌的雙眼發現生活中未曾注意到的美好。

▲▼利百代之星,繪畫比賽,頒獎典禮。（圖／利百代提供）

▲好好聽文創傳媒潘祖蔭董事長（中）頒發1-3年級組得獎小朋友獎狀，共同與得獎者留影。

今年度的「利百代之星繪畫比賽」剛好屆滿20週年，特別提供總價值將近百萬讓每位參賽者都能滿載而歸，在典禮的最後，「利百代」總經理張正昇致詞時提到：「今年是利百代非常重要的一年，我要特別感謝所有參與本次比賽的小朋友們。你們是這場比賽的明星，每一幅作品都是獨一無二的。請記住，不管你們是否得獎，每一位參賽者都已經是一位優秀的藝術家。我們將會在典禮上頒發豐富的獎品和獎學金，希望這些獎勵能為你們的藝術之旅增添更多的動力與信心。」

▲▼利百代之星,繪畫比賽,頒獎典禮。（圖／利百代提供）

▲利百代實業股份有限公司張正昇總經理（中）頒發4-6年級組得獎小朋友獎狀，共同與得獎者留影。

「利百代」期待在未來的舞臺上，見證更多充滿夢想的美麗瞬間。讓我們共同期待來自孩童畫筆下的幸福與創意，翱翔在臺灣的藝術天空。

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