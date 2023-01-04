【廣編】2023年第23屆和泰汽車全國兒童交通安全繪畫比賽　初賽報名開始

▲第二十三屆和泰汽車全國兒童交通安全繪畫比賽報名起跑（圖／和泰汽車提供）

【廣編特輯】

圖、文／和泰汽車提供

由交通部、教育部指導，和泰汽車股份有限公司、財團法人純青社會福利基金會共同舉辦的「第二十三屆和泰汽車全國兒童交通安全繪畫比賽」初賽報名起跑，即日起至2023年3月24日為收件期間。參賽對象為低年級組（國小1、2年級）、中年級組（國小3、4年級）、及高年級組（國小5、6年級）。今年初賽題目為「舉手安全過馬路」，讓學生以繪畫方式認識交通安全知識觀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通安全觀念的宣導應從小紮根，和泰汽車股份有限公司與財團法人純青社會福利基金會於2001年起共同舉辦全國兒童交通安全繪畫比賽，並且邀請專業人士進行評選，至今已歷經22個年頭，累計參賽人數將近百萬人。為鼓勵全班參與，亦推出「班級人氣獎」，提供前1,000組參賽班級致贈童書乙套；繪畫比賽獲獎同學可得到特優獎金8,000元、優選獎金5,000元、佳作獎金3,000元。此外，為鼓勵身心障礙同學，參賽即獲得獎狀乙張。

每年比賽題目皆與民眾切身相關的「交通安全」議題做為主題，希望透過繪畫創作的方式，將交通安全觀念深植在小朋友心中，達到潛移默化的效果，並進一步將交通安全的觀念落實至實際生活領域中，共同為台灣交通美好未來帶來更多正面影響力！

相關比賽收件時間、地點、徵選方式等資訊，請至純青基金會官網查詢：https://www.chun-ching.org.tw/charity/competition/639